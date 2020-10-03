بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإنسان أحيانا يتوهم أن الله إذا أغناه ومتعه بالصحة، ورزقه بيت فخم ،ومركبة فارهة، وعنده زوجة وأولاد، يتوهم أن الله يحبه، وإنسان آخر الله حرمه، بيته بالأجرة، دخله محدود أقل من مصروفه، ليس لديه مركبة ،بزواجه غير سعيد، عنده أولاد غير أبرار ،يتوهم أن الله حرمه ولايحبه!

هذان المعنيان ليسا صحيحين إطلاقا

قال الله تعالى:"فأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن"

هذه مقولة الإنسان الذي رزقه الله ،هذه دعواه، هذا توهمه، هذا تصوره، ثم

يقول الله تعالى:"وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن"

هذه مقولة الإنسان الذي دخله محدود يقول: