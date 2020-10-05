مطلوب الاجابة على هاته الاسئلة مستهجل

brahim-ned
:: عضو منتسِب ::
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- 16 جويلية 2016
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السلام عليكم
اريد من الاخوة مساعدتي على خل هاته الاسئلة
في مقياس حقوق الانسان السنة الثانية
الاسئلة:
1- ما هي الأدوات التي تتشكل منها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ؟
2- هل لجميع حقوق الإنسان نفس الأهمية ؟ و هل هي واحدة بالنسبة لكل الدول ؟ مع التعليل .
3- المساواة أمام القضاء تشتمل على جوانب ، أذكرها .
4- عرف التمييز العنصري ، و ما هو موقف المجتمع الدولي و الجزائر منه .
في الانتظار وشكرا
اريد من الاخوة مساعدتي على خل هاته الاسئلة
في مقياس حقوق الانسان السنة الثانية
الاسئلة:
1- ما هي الأدوات التي تتشكل منها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ؟
2- هل لجميع حقوق الإنسان نفس الأهمية ؟ و هل هي واحدة بالنسبة لكل الدول ؟ مع التعليل .
3- المساواة أمام القضاء تشتمل على جوانب ، أذكرها .
4- عرف التمييز العنصري ، و ما هو موقف المجتمع الدولي و الجزائر منه .
في الانتظار وشكرا