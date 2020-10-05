مطلوب الاجابة على هاته الاسئلة مستهجل

السلام عليكم

اريد من الاخوة مساعدتي على خل هاته الاسئلة

في مقياس حقوق الانسان السنة الثانية



الاسئلة:



1- ما هي الأدوات التي تتشكل منها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ؟

2- هل لجميع حقوق الإنسان نفس الأهمية ؟ و هل هي واحدة بالنسبة لكل الدول ؟ مع التعليل .

3- المساواة أمام القضاء تشتمل على جوانب ، أذكرها .

4- عرف التمييز العنصري ، و ما هو موقف المجتمع الدولي و الجزائر منه .



في الانتظار وشكرا