ساحبك في خاطرتي

حبك عذبني

حبك قتلني

حبك أذبلني

حبك شوهني

حبك.....أصابني كسرطان الدمي

قتل في الحياة

وبسمة كانت بالأمس لا تغادرني

وضحكة صداها كان يسمع على بعد اميال..واميال

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اريد الجواب ..ولا ابحث منك على سؤال

جاوبني ...صارحني...على الأقل .... اترك صفة جيدة اتذكرك بها ...في يوم من الأيام...تكلم ..لن اعاتبك فذلك العهد قد ولى

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أأحببتني يوما...هل سكنت في قلبك ..في قلبك الصغير ثانية من الزمن

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لا تكذب ... اتعرف لا احب الكاذبين..ولكن قلبي لم يكرهك يوما.....وكيف يكرهك وأنت كنت الاوكسجين الذي يضخه لكامل جسمي

كيف يرفضك.... وأنت ورم خبيث ..ان تعامل معك ...وطردك..ستقضي عليه...

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اريد منك ان أتحرر..فما السبيل....

لا تكن معي صامتا....

جاوبني واياك والرحيل بدون ان تسمعني ما يكرهك بسببه قلبي...

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اه على الدنيا اجري وراء حبك وحب اخر يجري خلفي...

عجيب امرها...

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تحب أنت أخرى وهي لا تحبك وانا احبك واخر يحبني وانا لا احبه...

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وانا ساحبك في خواطري وأكتفي....

سأحبك في كلماتي .... والملم جراحي....

فمصيري يا حبيب قلبي ...أن أنساك يوما بعد ساعة بعد سنة بعد قرن .... سانساك فالأيام كفيلة بأن تداوي جراحي