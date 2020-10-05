تاريخ الدخول المدرسي 2020/2021



تم تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن و 04 نوفمبر بالنسبة للمتوسط والثانوي، مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد "استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ".





كما لفت البيان في ذات الصدد إلى أن اللجنة العلمية "لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي".





من جهة أخرى، تم تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني، على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع "مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19".





وبخصوص التدابير الوقائية المتصلة بالدخول المدرسي، شدد البيان على "الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسيي مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات".





كما أشار أيضا إلى "تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية"، وفقا لما ورد في المصدر ذاته.