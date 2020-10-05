#تعويض_الخبرة_المهنية_المكتسبة_قبل_التوظيف#

⁦⁩-يتم احتساب سنوات و أشهر الخبرة المهنية في الترقية في الدرجة.

⁩- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة مباشرة بعد ترسيمه في رتبته .

عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 فإنه يستفيد الموظف الذي مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه من احتساب خبرته المهنية المكتسبة بعد ترسيمه في رتبته بنظام الدرجات و تكون كما يلي :

- خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في مؤسسة أو إدارة عمومية و تحتسب مدتها #كاملة للترقية في الدرجات

-خبرة مهنية مكتسبة من قطاع خاص تحتسب #نصف_المدة فقط .

- لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل و الإدماج.

- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بعد الترقية للدرجة الأولى ( لا تتعارض هذه النقطة مع النقطة الأولى حيث أ_ن مدة الخبرة المهنية يحتفظ بها بصفة تراكمية و تحتسب بعد الدرجة الأولى )

#ملاحظة ..تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )

#ملف_تعويض_الخبرة_المهنية

- #طلب_خطي إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين

- #الموضوع : طلب اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف

- يكون تحت إشراف مدير المؤسسة

- نسخ من شهادات العمل

- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في #القطاع_الخاص)

- قرار التعيين/ التربص

-قرار الترسيم

-قرار آخر ترقية في الرتبة .

-قرار آخر ترقية في الدرجة .

#ملاحظة يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر :

-نسخة تحفظ في ملف الموظف.

-نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.

- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.