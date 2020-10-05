جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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#تعويض_الخبرة_المهنية_المكتسبة_قبل_التوظيف#
-يتم احتساب سنوات و أشهر الخبرة المهنية في الترقية في الدرجة.
- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة مباشرة بعد ترسيمه في رتبته .
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 فإنه يستفيد الموظف الذي مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه من احتساب خبرته المهنية المكتسبة بعد ترسيمه في رتبته بنظام الدرجات و تكون كما يلي :
- خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في مؤسسة أو إدارة عمومية و تحتسب مدتها #كاملة للترقية في الدرجات
-خبرة مهنية مكتسبة من قطاع خاص تحتسب #نصف_المدة فقط .
- لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل و الإدماج.
- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بعد الترقية للدرجة الأولى ( لا تتعارض هذه النقطة مع النقطة الأولى حيث أ_ن مدة الخبرة المهنية يحتفظ بها بصفة تراكمية و تحتسب بعد الدرجة الأولى )
#ملاحظة ..تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )
#ملف_تعويض_الخبرة_المهنية
- #طلب_خطي إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين
- #الموضوع : طلب اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف
- يكون تحت إشراف مدير المؤسسة
- نسخ من شهادات العمل
- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في #القطاع_الخاص)
- قرار التعيين/ التربص
-قرار الترسيم
-قرار آخر ترقية في الرتبة .
-قرار آخر ترقية في الدرجة .
#ملاحظة يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر :
-نسخة تحفظ في ملف الموظف.
-نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.
- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.
-يتم احتساب سنوات و أشهر الخبرة المهنية في الترقية في الدرجة.
- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة مباشرة بعد ترسيمه في رتبته .
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 فإنه يستفيد الموظف الذي مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه من احتساب خبرته المهنية المكتسبة بعد ترسيمه في رتبته بنظام الدرجات و تكون كما يلي :
- خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في مؤسسة أو إدارة عمومية و تحتسب مدتها #كاملة للترقية في الدرجات
-خبرة مهنية مكتسبة من قطاع خاص تحتسب #نصف_المدة فقط .
- لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل و الإدماج.
- يتم احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بعد الترقية للدرجة الأولى ( لا تتعارض هذه النقطة مع النقطة الأولى حيث أ_ن مدة الخبرة المهنية يحتفظ بها بصفة تراكمية و تحتسب بعد الدرجة الأولى )
#ملاحظة ..تضاف مدة الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف إلى مدة الخبرة المهنية بعد التوظيف لتعتمد بصفة تراكمية في الترقية بوتيرة دنيا أو متوسطة و هكذا ( كلما بلغت المدة الإجمالية نصاب الترقية )
#ملف_تعويض_الخبرة_المهنية
- #طلب_خطي إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين
- #الموضوع : طلب اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف
- يكون تحت إشراف مدير المؤسسة
- نسخ من شهادات العمل
- شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي ...تفيد أن المعني مؤمن و كان يسدد إشتراكات التأمين ( في #القطاع_الخاص)
- قرار التعيين/ التربص
-قرار الترسيم
-قرار آخر ترقية في الرتبة .
-قرار آخر ترقية في الدرجة .
#ملاحظة يتم تقديم ملف تعويض الخبرة المهنية عن طريق السلم الإداري في ثلاث نسخ بنفس البريد الصادر :
-نسخة تحفظ في ملف الموظف.
-نسخة ترسل إلى المديرية بحدول إرسال.
- نسخة يحتفظ بها الموظف الإستشهاد بها لدى الإدارة.