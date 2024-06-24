مسابقة توظيف اساتذة بحث ب على أساس الشهادة

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xavihichem2424

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إعلان عن توظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة


مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية بجاية


يعلن مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية بجاية عن فتح مسابقة توظيف في المناصب التالية


الرتبة: أستاذ بحث قسم ب


عدد المناصب المفتوحة: 06


ملف الترشح:


يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية:


  • طلب خطي للمشاركة في التوظيف موجه إلى السيد مدير المركز
  • السيرة الذاتية
  • رقم الهاتف + العنوان الالكتروني
  • بطاقة معلومات تملئ وتمضى من طرف المترشح تحمل من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية (http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/ar/index.asp) أو (https://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp)
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية
  • نسخة من الشهادة المطلوبة (يجب أن تكون الشهادات المحصل عليها بالخارج مرفقة بشهادة معادلة من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
  • (حاملي الشهادات الدكتوراه إرفاق ملفاتهم بالشهادات المحصل عليها سابقا – ماجستير أو ماستر – مرفق بمحضر المناقشة)
  • وثائق تثبت انجاز المعنى الأعمال ودراسات في اختصاصه (ان وجدت) (إرفاق نسخ من المنشورات أو المداخلات)
  • شهادات الخبرة المهنية في الميدان الفعلي للبحث (إن وجدت) (يجب أن تكون فترات العمل محددة وان تكون الشهادات موقعة من طرف السلطة المؤهلة قانونيا)
  • المترشحين للمسابقة الذين لديهم صفة الموظف ملزمين بإرفاق ملفاتهم بترخيص من الهيئة المستخدمة التي لها صلاحية التعيين
  • ظرفان (02) بريديان من الحجم الكبير يحملان طابع بريدي وعنوان المترشح مع إشعارين بالاستلام

إيداع ملف الترشح:


يودع أو يرسل ملف الترشح على مستوى:


مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية بجاية الكائن مقره بـ جامعة أبوداو الطريق الوطني رقم 09 تبشي بجاية 06000


آخر أجل لتقديم طلب المشاركة في المسابقة:


20 يوم عمل بعد ظهور هذا الإعلان في الصحافة الوطنية.

مسابقة توظيف اساتذة بحث ب على أساس الشهادة

 
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