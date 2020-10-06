في مجتمعي هاكذا تعامل المرأة!!!!!!

في مجتمعي اذا اغتصبت المرأة يسأل عن لباس الضحيه بدلا من معاقبة المجرمفي مجتمعي اذا عنفت المرأة يجب عليها الصبر و الكتمان لكي تحافظ على منزلهافي مجتمعي اذا قتلت المرأة يسأل عن السبب بدل فهم حجم الفاجعةفي مجتمعي يبرر القتل و الاغتصاب و التحرش و التعنيف للرجل ويؤكدونه بحجج واهيةفي مجتمعي يفصلون الدين حسب نزواتهم واهوائهم و يبررون افعالهم بالقوامةفي مجتمعي يرددون عبارة ناقصات دين وعقل كانها شتم للمرأة دون التقصي خلف المعنى الحقيقيفي مجتمعي لا تظلم النساء فقط بل يتفننون باغتصاب الطفولة و قتل البراءة ولا تبريرفي مجتمعي ابتعدنا عن الدين فتعشش الخبث والشر في نفوس البشرفي مجتمعي لا يعتبر القانون اغتصاب الاطفال و التحرش جرما شنيعا بل يعتبر فعل مخل للحياء فقطفي مجتمعي لا يعاقب المجرم عقابا يكون عبرة للجميع ولكن يحبس كانه مقيم ثم يخرج ليعيد الكرةفي مجتمعي نمنع الفتاة من الخروج لنحميها وحدها ولا نربي الاولاد لنحمي جميع الفتياتفي مجتمعي يقذفون الاحياء و الاموات و يشتمون الجميع دون استثناءفي مجتمعي يبررون عهر افكارهم بعاداتهم وتقاليدهمهنا مجتمعي حيث يسقط العقل والتفكير و الدين والانسانيه لتبقى الوحوش تحكمها قوانين الغابهمراة و اثنتان و ثلاث و المزيد المزيد .......قلت المحامية غدرا فقالو انها تعمل عمل الرجال و ان قتلها سببه انتقامو قتلت عروس مع عائلتها اجمع من طرف زوجها في ولاية المسيلة فقالو ربما استفزته او ربما والدتها تتحكم فيها او ربما والدها يظن انه هو الوحيد في الدنيا الذي يملك هذه الفتاهثم قتلت فتاة بعد شق بطنها و استخراج فلذة كبدها بابشع الطرق فقالو هي خائنة و الزوج لا يلاموقتلت اكرام بعد تعنيفها من طرف عائله زوجها وهي بعيدة عن عائلتهاوبعدها اغتصبت شيماء و احرقت وهي حية ليقال انها متبرجة و ليست شريفةو مزالت فتاه و انثنان وثلاث والمزيد .....كن في عمر الزهور , يملكن احلاما بحجم السماء , يحببن الحياة لكن مجتمعي ازهق انفاسهن ليكون التراب الحاضن لاجسادهن وجميع امانيهنلم يستوصوا بنا خيرا يا رسول اللهلم يرفقوا بالقوارير يا نبي اللهلا تربط رجولتك بلباس المرأه و تصرفاتها و حياتها , رجولتك ترتبط باخلاقك و بما حثه به دينك و فقط#العنف_ضد_المرأه#هي_أمانة#القصاص_لقاتل_شيماءمنقول .