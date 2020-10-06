في مجتمعي هاكذا تعامل المرأة!!!!!!

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
في مجتمعي اذا اغتصبت المرأة يسأل عن لباس الضحيه بدلا من معاقبة المجرم
في مجتمعي اذا عنفت المرأة يجب عليها الصبر و الكتمان لكي تحافظ على منزلها
في مجتمعي اذا قتلت المرأة يسأل عن السبب بدل فهم حجم الفاجعة
في مجتمعي يبرر القتل و الاغتصاب و التحرش و التعنيف للرجل ويؤكدونه بحجج واهية
في مجتمعي يفصلون الدين حسب نزواتهم واهوائهم و يبررون افعالهم بالقوامة
في مجتمعي يرددون عبارة ناقصات دين وعقل كانها شتم للمرأة دون التقصي خلف المعنى الحقيقي
في مجتمعي لا تظلم النساء فقط بل يتفننون باغتصاب الطفولة و قتل البراءة ولا تبرير
في مجتمعي ابتعدنا عن الدين فتعشش الخبث والشر في نفوس البشر
في مجتمعي لا يعتبر القانون اغتصاب الاطفال و التحرش جرما شنيعا بل يعتبر فعل مخل للحياء فقط
في مجتمعي لا يعاقب المجرم عقابا يكون عبرة للجميع ولكن يحبس كانه مقيم ثم يخرج ليعيد الكرة
في مجتمعي نمنع الفتاة من الخروج لنحميها وحدها ولا نربي الاولاد لنحمي جميع الفتيات
في مجتمعي يقذفون الاحياء و الاموات و يشتمون الجميع دون استثناء
في مجتمعي يبررون عهر افكارهم بعاداتهم وتقاليدهم
هنا مجتمعي حيث يسقط العقل والتفكير و الدين والانسانيه لتبقى الوحوش تحكمها قوانين الغابه
مراة و اثنتان و ثلاث و المزيد المزيد .......
قلت المحامية غدرا فقالو انها تعمل عمل الرجال و ان قتلها سببه انتقام
و قتلت عروس مع عائلتها اجمع من طرف زوجها في ولاية المسيلة فقالو ربما استفزته او ربما والدتها تتحكم فيها او ربما والدها يظن انه هو الوحيد في الدنيا الذي يملك هذه الفتاه
ثم قتلت فتاة بعد شق بطنها و استخراج فلذة كبدها بابشع الطرق فقالو هي خائنة و الزوج لا يلام
وقتلت اكرام بعد تعنيفها من طرف عائله زوجها وهي بعيدة عن عائلتها
وبعدها اغتصبت شيماء و احرقت وهي حية ليقال انها متبرجة و ليست شريفة
و مزالت فتاه و انثنان وثلاث والمزيد .....
كن في عمر الزهور , يملكن احلاما بحجم السماء , يحببن الحياة لكن مجتمعي ازهق انفاسهن ليكون التراب الحاضن لاجسادهن وجميع امانيهن
لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله لم يرفقوا بالقوارير يا نبي الله
لا تربط رجولتك بلباس المرأه و تصرفاتها و حياتها , رجولتك ترتبط باخلاقك و بما حثه به دينك و فقط
#العنف_ضد_المرأه
#هي_أمانة
#القصاص_لقاتل_شيماء
منقول .
في مجتمعي اذا عنفت المرأة يجب عليها الصبر و الكتمان لكي تحافظ على منزلها
في مجتمعي اذا قتلت المرأة يسأل عن السبب بدل فهم حجم الفاجعة
في مجتمعي يبرر القتل و الاغتصاب و التحرش و التعنيف للرجل ويؤكدونه بحجج واهية
في مجتمعي يفصلون الدين حسب نزواتهم واهوائهم و يبررون افعالهم بالقوامة
في مجتمعي يرددون عبارة ناقصات دين وعقل كانها شتم للمرأة دون التقصي خلف المعنى الحقيقي
في مجتمعي لا تظلم النساء فقط بل يتفننون باغتصاب الطفولة و قتل البراءة ولا تبرير
في مجتمعي ابتعدنا عن الدين فتعشش الخبث والشر في نفوس البشر
في مجتمعي لا يعتبر القانون اغتصاب الاطفال و التحرش جرما شنيعا بل يعتبر فعل مخل للحياء فقط
في مجتمعي لا يعاقب المجرم عقابا يكون عبرة للجميع ولكن يحبس كانه مقيم ثم يخرج ليعيد الكرة
في مجتمعي نمنع الفتاة من الخروج لنحميها وحدها ولا نربي الاولاد لنحمي جميع الفتيات
في مجتمعي يقذفون الاحياء و الاموات و يشتمون الجميع دون استثناء
في مجتمعي يبررون عهر افكارهم بعاداتهم وتقاليدهم
هنا مجتمعي حيث يسقط العقل والتفكير و الدين والانسانيه لتبقى الوحوش تحكمها قوانين الغابه
مراة و اثنتان و ثلاث و المزيد المزيد .......
قلت المحامية غدرا فقالو انها تعمل عمل الرجال و ان قتلها سببه انتقام
و قتلت عروس مع عائلتها اجمع من طرف زوجها في ولاية المسيلة فقالو ربما استفزته او ربما والدتها تتحكم فيها او ربما والدها يظن انه هو الوحيد في الدنيا الذي يملك هذه الفتاه
ثم قتلت فتاة بعد شق بطنها و استخراج فلذة كبدها بابشع الطرق فقالو هي خائنة و الزوج لا يلام
وقتلت اكرام بعد تعنيفها من طرف عائله زوجها وهي بعيدة عن عائلتها
وبعدها اغتصبت شيماء و احرقت وهي حية ليقال انها متبرجة و ليست شريفة
و مزالت فتاه و انثنان وثلاث والمزيد .....
كن في عمر الزهور , يملكن احلاما بحجم السماء , يحببن الحياة لكن مجتمعي ازهق انفاسهن ليكون التراب الحاضن لاجسادهن وجميع امانيهن
لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله لم يرفقوا بالقوارير يا نبي الله
لا تربط رجولتك بلباس المرأه و تصرفاتها و حياتها , رجولتك ترتبط باخلاقك و بما حثه به دينك و فقط
#العنف_ضد_المرأه
#هي_أمانة
#القصاص_لقاتل_شيماء
منقول .