أناقتك و جمالك أثناء الأمومة😍😍😍متجدد

بزاف تبانلهم أنك تكوني أنيقة و عندك بيبي صغير حاجة كبيرة و مستحيلة ....المشكل حنا اللي عقدنا مفهوم الجمال و الأناقة......لازم تابلو ماكياج و تحضيرات جبارة باش تولي شابة......نن ساهلة ماهلة.....على شرط تكوني عالعام مطهلية في روحك....كل سمانة ماسك للشعر.....مرتين فالسمانة ماسك للوجه.......يوميا فالليل تدلكي بشرتك بأي زيت عطري......كل صباح تمرري مكعب ثلج على وجهك باش يتخبى أثر السهر.....كل شهر ديري لاسيغ و لا الواكس بحيث تكوني جاهزة لأي مناسبة......و لا مام لروحك ماتكونيش تخوفيو أخيرا و الحاجة اللي نحبها بزاف تكوني مداومة على الرياضة مرتين فالسمانة إذا ترضعي إذا حابة تنقصي ميزان ديري كارديو و إلا تمارين تكفي......و خترة فالسمانة كارديو هيت.......هاذو ينفعوك بزاااااف و راهي حاجة بسيطة مش معقدة و تلحقيهم مع التربية نورمال.....الماكياج ديما ديري الحاجة الخفيفة و الشابة......ديجا الجمال يكون في البساطة في سهرات الخميس حطي ماكياج ثقيل و ظلال عيون سوداء ووووووراح نشارك معاكم اللبسة تاعي كل خترة مي حاجة وحدة مراحش نصور لبستي أنا و إنما نخير شبيهتها من ڨوڨل و نحطها مع الماكياج و الأحذية طبعا.....الماكياج بالاك نصورو برك .....لا لشبء و لكن نكره مشاركة أغراضي الشخصية في مواقع التواصل....متابعة ممتعة....ملاحظة مش ضروري الصباح تكوني مشيكة من وجهة نظري الشخصية و لكن لعشية لاااازم تشيكي مام لوكان مزال مطبتيش لعشا مام راجلك مسافر مام راكي وحدك خليها عادة.....شاركونا رجاءا