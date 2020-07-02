عندما كنت انسانة صالحة😍😍

sanaya
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06:22
صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير ، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار الحجر على النفوس
المهم زمان كنت انسانة صالحة جداااااا ، و الله سيريو ما نيش نضحك ، ملتزمة جدااااااا و بريئة جدا و طيبة و متسامحة مش كما درك راحت البراءة و الصدق مع كثرة المناوشات ، مالڨري أنا روحي و راسي كانت هانية و لكن فوقتنا هذا و مع عباد درك لازم تكوني شريرة رهج و لسانك طويل باش تعيشي أليز مع الناس و مع روحك مراحش تكوني أليز نن بالغت شوي .......
المهم شحال من خترة دعيت ربي سبحانو بصوالح و تحققوا ، و كاين ناس ثاني كنت ندعيلهم و يتحقق سؤالي ، مش معناتها درك كي ندعي ما يجيبش ربي سبحانو و لكن قبل سنوات كانوا يصراو أمور تقريبا معجزة ، اتسما نسبة الاستجابة بكري اكثر من درك و لا هكذا تبانلي ،
المهم ندخلوا للموضوع خترة خويا كان في الخدمة الوطنية (لارمي) عيطلي قالي مريم راني مقلق رماوني مع صاحبي فالصحراء وحدنا و نرقد ربع سوايع و نخدم ربعة وووووو و بدا يشكي حتى شوي و نبكي قدام الغاشي بيسك كنت في عرس بنت عمتي و يوصي بالاكي تقوليلهم يقصد العائلة ، أنا ديما عندي عادة كي نفطن فالليل عالثلاثة عموما و قبل نعاود نرقد ندعي ربي بأي حاجة فبالي ، المهم ذيك الليلة دعيت لخويا و بعد سمانة عيطلي قالي مريم راهم بدلولي الخدمة تخيلي واش راني نخدم راهم رجعوني للثكنة كاين هنا شومبرا و لا صالون تاع الضباط و الأكابر اللي راهم ثماك وظيفتي أنو نقيها مرتين فاليوم بعدما ياكلو و نريح كامل نهار ، رحت خترة للجدة تاعي نزورها سقسيت مرت خويا الكبير وين راهي بدات تبكي قاتلي عيطولو للخدمة الوطنية و هما مامپا ربع شهور مزوجين ، قتلها بركاي ما تبكي بالاك ما يقبلوهوش قاتلي سااايي قبلوه و راح يبدا ، قتلها ربي قادر على كل شيء بالاك يولي ، بديت كلما نفيق عثلاثة ندعيلو بعد سمانة عيطتلي اختي وهي فألجي قاتلي كاين شخص حاب يهدر معاك لقيتو خويا حكيت معاك وشراك لاباس و بلا بلا بلا و كوپيت ، عاودت عيطت سقسيتو قتلو قالولي راكي فلارمي واش راك دير فالحميز ، بدا يضحك قالي يالنية حتى درك عرفتي راهم سرحوني سقسيتو كفاه قالي و الله ما نعرف كنا فالشومبرة جماعة جاو لينا و اعطاولنا ملفاتنا أنا و ثلاثة نورمالمو و سرحونا ، بانتلي دعوتي تخرج غير مع صحاب لارمي المهم صراتلي شحال من خترة و مانزيدش نكتب عييت هاذي فزمن البراءة و القلب الصافي درك ما نعرفش اذا راح يتحققوا و لا نن نضحك ككنت انسانت الأطباء قالو لازم سيزاريان مبرمج من قبل بسبب اصابة الظهر و دعيت ربي من قلبي و كنت نقول يارب قدرك فوق احتمالات الاطباء الحمد لله فات كلشي بخير و احسن مما توقعته بكثير و الحمد لله الرسالةاللي حابة نوصلها خاوتي متقطعوش اليأس بربي سبحانه حت لو كنتم بالحضيض لأن الله قادر على تغيير كل موازين الكون لأجل أن يجيب دعواتك ، فقط دعاء بقلب صادق و يقين على الإجابة و في الدعاء يظهر صدق الايمان شاركونا دعواتكم نتوما نثوما ثاني ، و جماعة الفتوى تعيشو بلا ما تكومونتيو الموضوع لرفع المعنويات و التذكير بأهمية الدعاء و تسليم الأمور للقوة العليا و المطلقة ،سلام
صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير ، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ، كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار الحجر على النفوس
المهم زمان كنت انسانة صالحة جداااااا ، و الله سيريو ما نيش نضحك ، ملتزمة جدااااااا و بريئة جدا و طيبة و متسامحة مش كما درك راحت البراءة و الصدق مع كثرة المناوشات ، مالڨري أنا روحي و راسي كانت هانية و لكن فوقتنا هذا و مع عباد درك لازم تكوني شريرة رهج و لسانك طويل باش تعيشي أليز مع الناس و مع روحك مراحش تكوني أليز نن بالغت شوي .......
المهم شحال من خترة دعيت ربي سبحانو بصوالح و تحققوا ، و كاين ناس ثاني كنت ندعيلهم و يتحقق سؤالي ، مش معناتها درك كي ندعي ما يجيبش ربي سبحانو و لكن قبل سنوات كانوا يصراو أمور تقريبا معجزة ، اتسما نسبة الاستجابة بكري اكثر من درك و لا هكذا تبانلي ،
المهم ندخلوا للموضوع خترة خويا كان في الخدمة الوطنية (لارمي) عيطلي قالي مريم راني مقلق رماوني مع صاحبي فالصحراء وحدنا و نرقد ربع سوايع و نخدم ربعة وووووو و بدا يشكي حتى شوي و نبكي قدام الغاشي بيسك كنت في عرس بنت عمتي و يوصي بالاكي تقوليلهم يقصد العائلة ، أنا ديما عندي عادة كي نفطن فالليل عالثلاثة عموما و قبل نعاود نرقد ندعي ربي بأي حاجة فبالي ، المهم ذيك الليلة دعيت لخويا و بعد سمانة عيطلي قالي مريم راهم بدلولي الخدمة تخيلي واش راني نخدم راهم رجعوني للثكنة كاين هنا شومبرا و لا صالون تاع الضباط و الأكابر اللي راهم ثماك وظيفتي أنو نقيها مرتين فاليوم بعدما ياكلو و نريح كامل نهار ، رحت خترة للجدة تاعي نزورها سقسيت مرت خويا الكبير وين راهي بدات تبكي قاتلي عيطولو للخدمة الوطنية و هما مامپا ربع شهور مزوجين ، قتلها بركاي ما تبكي بالاك ما يقبلوهوش قاتلي سااايي قبلوه و راح يبدا ، قتلها ربي قادر على كل شيء بالاك يولي ، بديت كلما نفيق عثلاثة ندعيلو بعد سمانة عيطتلي اختي وهي فألجي قاتلي كاين شخص حاب يهدر معاك لقيتو خويا حكيت معاك وشراك لاباس و بلا بلا بلا و كوپيت ، عاودت عيطت سقسيتو قتلو قالولي راكي فلارمي واش راك دير فالحميز ، بدا يضحك قالي يالنية حتى درك عرفتي راهم سرحوني سقسيتو كفاه قالي و الله ما نعرف كنا فالشومبرة جماعة جاو لينا و اعطاولنا ملفاتنا أنا و ثلاثة نورمالمو و سرحونا ، بانتلي دعوتي تخرج غير مع صحاب لارمي المهم صراتلي شحال من خترة و مانزيدش نكتب عييت هاذي فزمن البراءة و القلب الصافي درك ما نعرفش اذا راح يتحققوا و لا نن نضحك ككنت انسانت الأطباء قالو لازم سيزاريان مبرمج من قبل بسبب اصابة الظهر و دعيت ربي من قلبي و كنت نقول يارب قدرك فوق احتمالات الاطباء الحمد لله فات كلشي بخير و احسن مما توقعته بكثير و الحمد لله الرسالةاللي حابة نوصلها خاوتي متقطعوش اليأس بربي سبحانه حت لو كنتم بالحضيض لأن الله قادر على تغيير كل موازين الكون لأجل أن يجيب دعواتك ، فقط دعاء بقلب صادق و يقين على الإجابة و في الدعاء يظهر صدق الايمان شاركونا دعواتكم نتوما نثوما ثاني ، و جماعة الفتوى تعيشو بلا ما تكومونتيو الموضوع لرفع المعنويات و التذكير بأهمية الدعاء و تسليم الأمور للقوة العليا و المطلقة ،سلام