عندما كنت انسانة صالحة😍😍

06:22صعيبة تنوضي الصباح تصلي و متقدريش تولي ترقدي كي يفطن هذاك السلطان الصغير، المهم قلت اليوم نكتب ليكم و الله ليكم وحشة كبيرة فالقلب ،كنت مريحة مع روحي نتوانسوا و نڨصروا حتى فكرتني في حاجة قلت نكتبها و ننشر شويا: ايجابية و تفاؤل راني شايفتكم متشاءمين كاااامل ، بانتلي من آثار الحجر على النفوسالمهم زمان كنت انسانة صالحة جداااااا ، و الله سيريو ما نيش نضحك ، ملتزمة جدااااااا و بريئة جدا و طيبة و متسامحة مش كما دركراحت البراءة و الصدق مع كثرة المناوشات ،مالڨري أنا روحي و راسي كانت هانية و لكن فوقتنا هذا و مع عباد درك لازم تكوني شريرة رهج و لسانك طويل باش تعيشي أليز مع الناسو مع روحك مراحش تكوني أليزنن بالغت شوي .......المهم شحال من خترة دعيت ربي سبحانو بصوالح و تحققوا ، و كاين ناس ثاني كنت ندعيلهم و يتحقق سؤالي ،مش معناتها درك كي ندعي ما يجيبش ربي سبحانو و لكن قبل سنوات كانوا يصراو أمور تقريبا معجزة ، اتسما نسبة الاستجابة بكري اكثر من درك و لا هكذا تبانلي ،المهم ندخلوا للموضوع خترة خويا كان في الخدمة الوطنية (لارمي) عيطلي قالي مريم راني مقلق رماوني مع صاحبي فالصحراء وحدنا و نرقد ربع سوايع و نخدم ربعة وووووو و بدا يشكي حتى شوي و نبكي قدام الغاشي بيسك كنت في عرس بنت عمتي و يوصي بالاكي تقوليلهم يقصد العائلة ،أنا ديما عندي عادة كي نفطن فالليل عالثلاثة عموما و قبل نعاود نرقد ندعي ربي بأي حاجة فبالي ، المهم ذيك الليلة دعيت لخويا و بعد سمانة عيطلي قالي مريم راهم بدلولي الخدمة تخيلي واش راني نخدم راهم رجعوني للثكنةكاين هنا شومبرا و لا صالون تاع الضباط و الأكابر اللي راهم ثماك وظيفتي أنو نقيها مرتين فاليوم بعدما ياكلو و نريح كامل نهار، رحت خترة للجدة تاعي نزورها سقسيت مرت خويا الكبير وين راهي بدات تبكي قاتلي عيطولو للخدمة الوطنية و هما مامپا ربع شهور مزوجين ،قتلها بركاي ما تبكي بالاك ما يقبلوهوش قاتلي سااايي قبلوه و راح يبدا ، قتلها ربي قادر على كل شيء بالاك يولي ⁦⁩⁦⁩⁦⁩، بديت كلما نفيق عثلاثة ندعيلو بعد سمانة عيطتلي اختي وهي فألجي قاتلي كاين شخص حاب يهدر معاك لقيتو خويا حكيت معاك وشراك لاباس و بلا بلا بلا و كوپيت ،عاودت عيطت سقسيتو قتلو قالولي راكي فلارمي واش راك دير فالحميز ، بدا يضحك قالي يالنية حتى درك عرفتي راهم سرحوني سقسيتو كفاه قالي و الله ما نعرف كنا فالشومبرة جماعة جاو لينا و اعطاولنا ملفاتنا أنا و ثلاثة نورمالمو و سرحونا، بانتلي دعوتي تخرج غير مع صحاب لارميالمهم صراتلي شحال من خترة و مانزيدش نكتب عييت هاذي فزمن البراءة و القلب الصافيدرك ما نعرفش اذا راح يتحققوا و لا نننضحك ككنت انسانت الأطباء قالو لازم سيزاريان مبرمج من قبل بسبب اصابة الظهر و دعيت ربي من قلبي و كنت نقول يارب قدرك فوق احتمالات الاطباء الحمد لله فات كلشي بخير و احسن مما توقعته بكثير و الحمد لله ⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦⁩الرسالةاللي حابة نوصلها خاوتي متقطعوش اليأس بربي سبحانه حت لو كنتم بالحضيضلأن الله قادر على تغيير كل موازين الكون لأجل أن يجيب دعواتك، فقط دعاء بقلب صادق و يقين على الإجابةو في الدعاء يظهر صدق الايمان شاركونا دعواتكم نتوما نثوما ثاني ، و جماعة الفتوى تعيشو بلا ما تكومونتيو الموضوع لرفع المعنويات و التذكير بأهمية الدعاء و تسليم الأمور للقوة العليا و المطلقة ،سلام⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦