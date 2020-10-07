الدرس السابع عمل إطارات بالفتوشوب باستخدام آداة تحديد

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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بسم-الله.gif




بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~


دورة.gif


درس اليوم :
عمل إطارات بالفتوشوب

في هدا الدرس نستعمل أحد أدوات التحديد
و التي هي آداة المستطيل
كما يمكنكم اظافة سكرابز للاطارات حسب دوقكم ~

اترككم مع الدرس

PicsArt_07-25-02.57.24.jpg

PicsArt_07-25-03.02.00.jpg

PicsArt_07-25-03.09.14.jpg




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دمتم-في-رعاية-الله.gif

 
Andy_Delort

Andy_Delort

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السلام عليكم ...

اخبرتك بأن تأقلك غير محدود في هذا المجال ..
وآصلي أختي ...
بالنسب الي ... لقد احضرت حاسوبي لكن لم استطع تحميل الفوتشوب .. هل يمكن ان تعطيني رابطا مباشرا لنسخة التي تستعميلنها او تنصحيني بها ...
غير ذالك موضوعك جيد ودرسك مفهوم ..

استطيع التطبيق حتى عن طريق الهاتف بذالك التطبيق الذي زودتني به مؤخراPiscart
وهذا تطبيق سريع

قد وضعت اربع اطارات بصورة واحدة

ويتعلق الامر بكل من
1_ الاطار الاسود
2_الاطار الابيض
3_ الاطار الاسود وبه حواف الظل والذي يتمركز حول صورتي الشخصية
4_ تلاحظين بالاطار الاسود حواف دائرية وليست مستقيمة وهنا يوجد نوعين الحاغة المباشرة المستقينة والخافة الدائرية
PicsArt_10-07-12.15.04.jpg


سلمت يمناك على الطرح واصلي​
 
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