الدرس السابع عمل إطارات بالفتوشوب باستخدام آداة تحديد

السلام عليكم ...اخبرتك بأن تأقلك غير محدود في هذا المجال ..وآصلي أختي ...بالنسب الي ... لقد احضرت حاسوبي لكن لم استطع تحميل الفوتشوب .. هل يمكن ان تعطيني رابطا مباشرا لنسخة التي تستعميلنها او تنصحيني بها ...غير ذالك موضوعك جيد ودرسك مفهوم ..استطيع التطبيق حتى عن طريق الهاتف بذالك التطبيق الذي زودتني به مؤخراPiscartوهذا تطبيق سريعقد وضعت اربع اطارات بصورة واحدةويتعلق الامر بكل من1_ الاطار الاسود2_الاطار الابيض3_ الاطار الاسود وبه حواف الظل والذي يتمركز حول صورتي الشخصية4_ تلاحظين بالاطار الاسود حواف دائرية وليست مستقيمة وهنا يوجد نوعين الحاغة المباشرة المستقينة والخافة الدائريةسلمت يمناك على الطرح واصلي​