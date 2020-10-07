الدرس السابع عمل إطارات بالفتوشوب باستخدام آداة تحديد

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~
درس اليوم :
عمل إطارات بالفتوشوب
في هدا الدرس نستعمل أحد أدوات التحديد
و التي هي آداة المستطيل
كما يمكنكم اظافة سكرابز للاطارات حسب دوقكم ~
اترككم مع الدرس
إلى الملتقى...