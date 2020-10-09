همسآت المساء 😇 >>• نبض أروآح 🌸

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
880
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر

اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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صباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسك
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❤
عندما ياتي المساء
لليل جمال يطول فيه السهر
و يضني المحبين السهد
تحلو فيه معظم الاشياء
في صمته الهادئ
و ظلامه الدامس
من جوفه نتتظر انبلاج النور
لنجتاز مسافات البعد
واقتراب من ملامسة الارواح
واختلاط نبض القلوب
شاركوني همسات المساء
لكم جميعا ارق الامنيات

⚘⚘🍁⚘⚘🍁⚘⚘🍁⚘⚘🍁⚘⚘🍁
تحيات للجميع

ديلور 😉

أحبكم مع كل التقدير

 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,039
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ذهب سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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