همسآت المساء 😇 >>• نبض أروآح 🌸

Andy_Delort
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 880
- النقاط
- 551
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسك
عندما ياتي المساء
لليل جمال يطول فيه السهر
و يضني المحبين السهد
تحلو فيه معظم الاشياء
في صمته الهادئ
و ظلامه الدامس
من جوفه نتتظر انبلاج النور
لنجتاز مسافات البعد
واقتراب من ملامسة الارواح
واختلاط نبض القلوب
شاركوني همسات المساء
لكم جميعا ارق الامنيات
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
تحيات للجميع
ديلور
أحبكم مع كل التقدير