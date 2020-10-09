همسآت المساء 😇 >>• نبض أروآح 🌸



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





صباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسك





عندما ياتي المساء

لليل جمال يطول فيه السهر

و يضني المحبين السهد

تحلو فيه معظم الاشياء

في صمته الهادئ

و ظلامه الدامس

من جوفه نتتظر انبلاج النور

لنجتاز مسافات البعد

واقتراب من ملامسة الارواح

واختلاط نبض القلوب

شاركوني همسات المساء

لكم جميعا ارق الامنيات



⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘ ⚘⚘

تحيات للجميع



ديلور



أحبكم مع كل التقدير



​ اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائريةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصباحكم سرور و مساؤكم شذا ورد و مسكعندما ياتي المساءلليل جمال يطول فيه السهرو يضني المحبين السهدتحلو فيه معظم الاشياءفي صمته الهادئو ظلامه الدامسمن جوفه نتتظر انبلاج النورلنجتاز مسافات البعدواقتراب من ملامسة الارواحواختلاط نبض القلوبشاركوني همسات المساءلكم جميعا ارق الامنيات⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘تحيات للجميعديلورأحبكم مع كل التقدير