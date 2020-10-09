نحن من الجهل المنتشر ! ~~`

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحماني الرحيم

والصلاة والسلام على الحبيب محمد



اسعد الله اوقاتكم



آما بعــد:



يعتبر الجهل الأفة المحطمة لنهضة أي مجتمع

وهي مسبب حقيقي وكبير لانحدارهِ ومحو مستقبل الأجيـال

وإنتشار الفقر وكذلك الوقوع بما لا يرضي الله تعالى، في الدين

ما لم نجد اليد التي تمتد لـ الحد والقضاء عليه

كـ التسلح بالعلم والاستعانة بالدين

وإن شاء دور العلم والمعرفة والتطوير في كل مجالات الحياة في المجتمع

مثلاً ... في هذا الزمن، زمن إكتساح الشبكة العنكبوتية لكل المجالات

وسهولة وجودها في كل الأماكن وكما نراها تصل لأيدينا، حتى نحن في فراش النوم وأوقات الراحة

نستطيع بكبسة زر، أن ننتقل لأي موضوع أو أي

اختراع او ندوات أو معلومة طبية او دينية ، و إلى آخرهِ...



لا أريد أن أطيل المقدمة التي جميعنا يعرفها

لكن عندي كم سؤال

وأتمنى من الجميع مشاركتي الرأي في البحث ومحاولة

الحد أو التقليص من الجهل في هذا الزمان.





ما هي أول خطوة برأيك يجب أن يبدأ منها الفرد منا بالحد من الجهل؟



ما هو دور الحكومة في تطوير المجتمع وانتشالهُ من الجهل؟



بكل صراحة .. لو رأيت شخص جاهلاً لأمور انت تفهمها هل ستكون له يد العون؟







لو أحببت ان تقول لي كلمة نصح منك لي

ماذا ستقول لي؟





هذا وأشكركم جزيل الشكر للتواجد والمناقشة في هذا الموضوع

مع فائق التقدير. ​

ديلور ​

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