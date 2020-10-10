بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف لك أن تحزن وسماء ربك مفتوحة لك حينما تشاء، إلى من ضاقت به الدنيا بما رحبت ،إلى من أثقلته نفسه بما حملت ،إلى من استأجرت نفسه الغموم وسكنت قلبه الهموم، إلى كل مهموم ومحزون ومحروم، إلى كل من بحث عن الفرج ولم يجده، إلى من طرق باب السعادة ولم يفتح له، إلى من بحث عن مفتاح السعادة ولم يجده، أهديه هذه المفاتيح لباب السعادة الحقيقية :

المفتاح (1): إجعل شعارك عند وقوع البلاء

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

فاعلم أن هناك سر وراء بلائك، فالبلاء لابد منه في الحياة، للغني وللفقير، الرجل والمرأة، النالم والمملوك، الأنبياء والمرسلون، ولكن يختلف هذا البلاء في درجاته ،قال تعالى:

" ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين"

،البلاء لابد منه ،فلا تحزن ،واعلم بأن وراء كل ابتلاء إمتحان من الله سبحانه وتعالى لك ،ولتحاول احتياز هذا الإمتحان،

إلى من ضاقت به الدنيا بما رحبت، إلى كل من أثقلته نفسه بما حملت، إلى من استأجرت نفسه الغموم وسكنت قلبه الهموم،

المفتاح (2):

"إذا أحب الله قوما ابتلاهم"

اعلم أن الله يحبك، فابتلاك لتعرف حقيقة الدنيا وبأنها دار زوال ،ولتشتاق للجنة دار القرار ،وهذا من حبه لك، ابتلاك حتى يذكرك بنعمته عليك فترجع له وتشكره وهذا من حبه لك، ابتلاك لتصبر فيرفع درجتك ويكفر عنك خطيئتك وهذا من نعمه عليك، ابتلاك حتى تفيق من معصيتك وتعود له تائبا شاكيا مشتاقا لعفوه ورحمته وهذا من حبه لك

المفتاح (3):

"ان مع العسر يسرا"

اعلم بأنه مهما طال الليل لا بد من الفجر ،وأن بعد العسر يسر، وأن ما يحدث لم قضاء وقدر ،فارض بما كتبه الله لك وتوكل عليه.



لاتظن أن دعائك لا يستجاب، الله يسمعك، يدبر أمرك ،يكتب لك كل خير، ويصرف عنك الشر برحمته ،اطمئن الله لاينساك.