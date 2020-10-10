إلى من ضاقت به الدنيا ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف لك أن تحزن وسماء ربك مفتوحة لك حينما تشاء، إلى من ضاقت به الدنيا بما رحبت ،إلى من أثقلته نفسه بما حملت ،إلى من استأجرت نفسه الغموم وسكنت قلبه الهموم، إلى كل مهموم ومحزون ومحروم، إلى كل من بحث عن الفرج ولم يجده، إلى من طرق باب السعادة ولم يفتح له، إلى من بحث عن مفتاح السعادة ولم يجده، أهديه هذه المفاتيح لباب السعادة الحقيقية :
المفتاح (1): إجعل شعارك عند وقوع البلاء "إنا لله وإنا إليه راجعون"
فاعلم أن هناك سر وراء بلائك، فالبلاء لابد منه في الحياة، للغني وللفقير، الرجل والمرأة، النالم والمملوك، الأنبياء والمرسلون، ولكن يختلف هذا البلاء في درجاته ،قال تعالى:" ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين" ،البلاء لابد منه ،فلا تحزن ،واعلم بأن وراء كل ابتلاء إمتحان من الله سبحانه وتعالى لك ،ولتحاول احتياز هذا الإمتحان،
إلى من ضاقت به الدنيا بما رحبت، إلى كل من أثقلته نفسه بما حملت، إلى من استأجرت نفسه الغموم وسكنت قلبه الهموم،
المفتاح (2):"إذا أحب الله قوما ابتلاهم"
اعلم أن الله يحبك، فابتلاك لتعرف حقيقة الدنيا وبأنها دار زوال ،ولتشتاق للجنة دار القرار ،وهذا من حبه لك، ابتلاك حتى يذكرك بنعمته عليك فترجع له وتشكره وهذا من حبه لك، ابتلاك لتصبر فيرفع درجتك ويكفر عنك خطيئتك وهذا من نعمه عليك، ابتلاك حتى تفيق من معصيتك وتعود له تائبا شاكيا مشتاقا لعفوه ورحمته وهذا من حبه لك
المفتاح (3):"ان مع العسر يسرا"
اعلم بأنه مهما طال الليل لا بد من الفجر ،وأن بعد العسر يسر، وأن ما يحدث لم قضاء وقدر ،فارض بما كتبه الله لك وتوكل عليه.

لاتظن أن دعائك لا يستجاب، الله يسمعك، يدبر أمرك ،يكتب لك كل خير، ويصرف عنك الشر برحمته ،اطمئن الله لاينساك.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم يسر اموري يا رب العالمين اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
لا تنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب اخوتي و اخواتي الكرام
 
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