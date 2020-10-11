بنات بكري و بنات درك❤️❤️

بون قبل كلشي منيش نكلاشي فبنات ألفين، ديجا كما عندي صحاباتي كبار فالعمر عندي صغيرات فالعمر، من كلتا الفئتين أستفيد، المهم خترة ككنت مخطوبة كان عمري 15 سنة، بين قوسين بزاف من لبنات سرتو فالفايس كنقول تزوجت صغيرة بزاف يقولولي تخطبتي صغيرة سير راكي ملكة جمال، و الله ما عندي شعر صفر و لا عين زرقا، كيفي كيفكم مصح تبانلي عندي الزهرخترة قالي خويا تلاقيت خطيبك.....سقسيتو قول والله وين؟؟؟؟؟صحا واش لون الفيستا تاعو؟؟؟؟؟اختي لكبيرة كانت تسمعنا ضربتها بتشنيفة و بدات تهدر وحدها......بنات اليوم عجب....تسقسي على خطيبها لا حيا لا حشمة.....ذاك الوقت حسيت روحي ما مربياش صح......فاتو السنين و تغيرت الاحوال و صدقا كنتلاقا سرتو فالمناسبات مع بنات صغار مني و نسمع حكاياتهم و واش يپارتاجيو نحشم فبلاصتهم....الزمان تبدل خترة وحدة مالڨري فارق العمر ساعات مامپا ربع سنين......كشغل الأنترنت دارت ثورة عظيمة فالمبادئ و الأخلاق علاش و كفاش حتى ولينا هاك ما نعرفش...... و لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:# الحياء شعبة من شعب الإيمان# و الحديث قياس...سلام