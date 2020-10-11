بنات بكري و بنات درك❤️❤️

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,070
النقاط
991
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بون قبل كلشي منيش نكلاشي فبنات ألفين، ديجا كما عندي صحاباتي كبار فالعمر عندي صغيرات فالعمر، من كلتا الفئتين أستفيد، المهم خترة ككنت مخطوبة كان عمري 15 سنة، بين قوسين بزاف من لبنات سرتو فالفايس كنقول تزوجت صغيرة بزاف يقولولي تخطبتي صغيرة سير راكي ملكة جمال، و الله ما عندي شعر صفر و لا عين زرقا، كيفي كيفكم مصح تبانلي عندي الزهر😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 خترة قالي خويا تلاقيت خطيبك.....سقسيتو قول والله وين؟؟؟؟؟صحا واش لون الفيستا تاعو؟؟؟؟؟
اختي لكبيرة كانت تسمعنا ضربتها بتشنيفة و بدات تهدر وحدها......بنات اليوم عجب....تسقسي على خطيبها لا حيا لا حشمة.....ذاك الوقت حسيت روحي ما مربياش صح......فاتو السنين و تغيرت الاحوال و صدقا كنتلاقا سرتو فالمناسبات مع بنات صغار مني و نسمع حكاياتهم و واش يپارتاجيو نحشم فبلاصتهم....الزمان تبدل خترة وحدة مالڨري فارق العمر ساعات مامپا ربع سنين......كشغل الأنترنت دارت ثورة عظيمة فالمبادئ و الأخلاق علاش و كفاش حتى ولينا هاك ما نعرفش...... و لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:# الحياء شعبة من شعب الإيمان# و الحديث قياس...سلام
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
65
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
قال sanaya:
بون قبل كلشي منيش نكلاشي فبنات ألفين، ديجا كما عندي صحاباتي كبار فالعمر عندي صغيرات فالعمر، من كلتا الفئتين أستفيد، المهم خترة ككنت مخطوبة كان عمري 15 سنة، بين قوسين بزاف من لبنات سرتو فالفايس كنقول تزوجت صغيرة بزاف يقولولي تخطبتي صغيرة سير راكي ملكة جمال، و الله ما عندي شعر صفر و لا عين زرقا، كيفي كيفكم مصح تبانلي عندي الزهر😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 خترة قالي خويا تلاقيت خطيبك.....سقسيتو قول والله وين؟؟؟؟؟صحا واش لون الفيستا تاعو؟؟؟؟؟
اختي لكبيرة كانت تسمعنا ضربتها بتشنيفة و بدات تهدر وحدها......بنات اليوم عجب....تسقسي على خطيبها لا حيا لا حشمة.....ذاك الوقت حسيت روحي ما مربياش صح......فاتو السنين و تغيرت الاحوال و صدقا كنتلاقا سرتو فالمناسبات مع بنات صغار مني و نسمع حكاياتهم و واش يپارتاجيو نحشم فبلاصتهم....الزمان تبدل خترة وحدة مالڨري فارق العمر ساعات مامپا ربع سنين......كشغل الأنترنت دارت ثورة عظيمة فالمبادئ و الأخلاق علاش و كفاش حتى ولينا هاك ما نعرفش...... و لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:# الحياء شعبة من شعب الإيمان# و الحديث قياس...سلام
إضغط للتوسيع...
بغض النظر عن كلمة بنات الألفين😁😁
لكن صح والله الحشمة نقصت واللي تحشم اصلا تتسمى ب:معقدة، والوقحة تتسمى فحلة واصلا ميفرقوش بين قوة الشخصية والوقاحة. انغرس في تفكيرهم انو لازم يكونو قويات وحرات ويديرو واش يحبو ويعبرو عن مشاعرهم حتى وان كانت خاطئة ووقحة و واحد معندو الحق يمنعهم واصبح كأنو تحدي انا نشوف انو هذا هو السبب
طبعا تاني بلا مننساو انو التعميم للجاهل وكيما كاين وقحات من جيل التمانين والتسعين كاين محترمات ومتربيات من جيل الألفينات
😊😊
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top