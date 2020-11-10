أحد أحلامي التي أظن أنها لن تتحقق و لكن الله على كل شيء قدير لأنو بزاف عفايس متوقعتش نلحق لهم و تحققوا ألور ملازمش نفقدوا الأمل.بون قبل عامين كنت نخطط نولي نقرا بالمراسلة و منها ندي الباك، الحاجة اللي شجعتني أنو فتحو كلية غير مختلطة لكل التخصصات الجامعية هي غالية و لكن مش مختلطة و الحاجة اللي خلات راجلي يقتنع، أنا تزوجت زواج تقليدي و في سن مبكر و حبست قرايتي، و ما ننصح اي وحدة تفرط فقرايتها سرتو اذا كانت مخ كما أنانشفى نهار حبست بعض الأساتذة زعفوا مني و كاينة أستاذة ولات ما تهدرش معايا كامل لأنو كنت متفوقة جداالمهم مكتوب ربي و ككنت نخطط و نحوس نولي نقرا اكتشفت أنو راني بالحمل و مرضت مع الوحم و سايي حتى البارح شفت وحدة تقريبا كي حالتي تحوس تقرا بالمراسلة عاودت تفكرت الهدف نتاعي، و لكن دائما مام لوكان عولت عليه يكون العام الجاي، بيسك وليدي راهو يتعالج درك و منقدرش ندير حاجة فبالي، بعدما زاد وليدي كنت وليت للكتابة و ريحت نخمم نولي نقرا لغات بريفي و لا نشترك في نادي للرياضة وووووو، حتى خطرت فكرة في بالي، قلت مدام عندي هوس بالرياضة علاش منكونش روحي فيها ، و نا الكتابة و الرياضة هاذو الزوج يجرو في دمي و عندي هوايات وحد اخرين و لكن هاذو اللي نتنفس بيهم، و بدات رحلة البحث عن تكوين معتمد و لقيت في ثلاث ولايات و اللي يساعدني في باب الزوار تكوين معتمد وطنيا و دوليا و فيه الاقامة أيا قلت مليحة نريح مع اختي تحكم وليدي و نروح مع العلم راجلي مغترب اتسما راني ليبر، ايا بديت نخمم كفاش نروح من الحميز لباب الزوار مع العلم جامي خرجت في ألجي وحديايا لقيت صدفة وحدة حاطة اشهار لخدمة و هي عبارة عن تطبيق طاكسي نساء هاذ المشروع دارو واحد كخدمة للنساء فقط العاملات و اللي يقراو باش متكونش مضطرة تركب مع سائق الاجرة وحدها متوفرة في العاصمة فقط تدخل للتطبيق و تطلب طاكسي ، أيا قلت فور اتسما نقدر عيطت للنادي و فهمتلي على عفايس بزاف و كان حبسو بسبة كورونا سقساني راجلي مع من راكي تحكي قتله وحدة نسقسيها على تكوين من زمان نحوس عليه.... ما قاليش مامپا تاع واش پيسك هو تعجبو العاقلة التقليدية اللي متخرجش من كوزينتها و تفكيرها ميروحش بعيدو اذا دارت تكوين خياطة حلويات حلاقة بالاك يعني فالمجالات النسويةو نا طموحاتي حاجة وحد اخرىلكن كل واحد و هواياته و ميوله، المهم مؤخرا راني نخمم فيها بزاف مالڨري لوكان نصارحو يقولي سير نتي ضربك كاش جن و لكن الله على كل شيء قدير بيسك ثاني فتعلم السياقة كان يزعف بزاف و مبعد سجلني وحدو مالڨري جامي طلبت راني سجلت حلمي هنا لعله يكون فأل خيرحدثونا عن ما تتمنون