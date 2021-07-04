مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري❤️

في مثل هذا اليوم 4 جويلية أنجبتني ملكة الأمهات كل عام وانتي في حياتي كل عام وانتي في قلبي يا امي كل عام وانا بخيرفي مثلِ هذا اليومولدت أناوتورط العالم بيفي مثل هذا اليوم انجبتني أميلأكون صدفة وقدر في حياة الكثير منكمفي مثل هذا اليومفتحت ْ عيناي على هذه الدُنياتعَثرت..ُ وقعت..ُ تعلمت..ُ بكيتُ وفرحتْ!!ومرت سنوات من عمريإلى أن وصلت إلى هنا !عام آخر يُضاف إلى رصيد تجربتي في الحياة..وعام جديد يُقبل عليّ بأحلامه وآماله ورؤاه..يا رب القادم أجمل وأعظم واغفر اللهمّ لي ما قد مضى ، وبارك لي فيما هو آتكل عام و انا قوية و طموحة، كل عام و أنا سند لنفسي وكل من يحبني ويثق بيكل عام و أيامي أجمل بوجود, أحبتيفاليوم أشعل شمعةجديدة أضيفها لشمعات عمري أهديفيها يومي هذا لمن تمنى لحياتي السعادة والفرحطوال تلك السنين ... عائلتي ... و أحبائيأنتم أجمل ما في حياتىمرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري