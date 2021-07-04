مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري❤️

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
318
النقاط
21
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
في مثل هذا اليوم 4 جويلية أنجبتني ملكة الأمهات كل عام وانتي في حياتي كل عام وانتي في قلبي يا امي كل عام وانا بخير ✌ في مثلِ هذا اليوم🎊🎉 🎉🎊 ولدت أنا 👶🎈
وتورط العالم بي 🙊في مثل هذا اليوم انجبتني أمي🎊🎉لأكون صدفة وقدر في حياة الكثير منكم 💙في مثل هذا اليوم🎊🎉 فتحت ْ عيناي على هذه الدُنيا🙄 تعَثرت..ُ وقعت..ُ تعلمت..ُ بكيتُ وفرحتْ!!ومرت سنوات من عمري 🎊🎉إلى أن وصلت إلى هنا !عام آخر يُضاف إلى رصيد تجربتي في الحياة.. 🤵وعام جديد يُقبل عليّ بأحلامه وآماله ورؤاه..يا رب القادم أجمل وأعظم واغفر اللهمّ لي ما قد مضى ، وبارك لي فيما هو آت😍😍كل عام و انا قوية و طموحة، كل عام و أنا سند لنفسي وكل من يحبني ويثق بي 😍😘كل عام و أيامي أجمل بوجود, أحبتي 😘😘فاليوم أشعل شمعة 🎂جديدة أضيفها لشمعات عمري أهدي🎁 فيها يومي هذا لمن تمنى لحياتي السعادة والفرح 🎉🎊طوال تلك السنين ... عائلتي ... و أحبائي❤👑 أنتم أجمل ما في حياتى ❤👑
مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top