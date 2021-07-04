مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري❤️

ظل سيريالية
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- أنثى
في مثل هذا اليوم 4 جويلية أنجبتني ملكة الأمهات كل عام وانتي في حياتي كل عام وانتي في قلبي يا امي كل عام وانا بخير في مثلِ هذا اليوم ولدت أنا
وتورط العالم بي في مثل هذا اليوم انجبتني أميلأكون صدفة وقدر في حياة الكثير منكم في مثل هذا اليوم فتحت ْ عيناي على هذه الدُنيا تعَثرت..ُ وقعت..ُ تعلمت..ُ بكيتُ وفرحتْ!!ومرت سنوات من عمري إلى أن وصلت إلى هنا !عام آخر يُضاف إلى رصيد تجربتي في الحياة.. وعام جديد يُقبل عليّ بأحلامه وآماله ورؤاه..يا رب القادم أجمل وأعظم واغفر اللهمّ لي ما قد مضى ، وبارك لي فيما هو آتكل عام و انا قوية و طموحة، كل عام و أنا سند لنفسي وكل من يحبني ويثق بي كل عام و أيامي أجمل بوجود, أحبتي فاليوم أشعل شمعة جديدة أضيفها لشمعات عمري أهدي فيها يومي هذا لمن تمنى لحياتي السعادة والفرح طوال تلك السنين ... عائلتي ... و أحبائي أنتم أجمل ما في حياتى
مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري
وتورط العالم بي في مثل هذا اليوم انجبتني أميلأكون صدفة وقدر في حياة الكثير منكم في مثل هذا اليوم فتحت ْ عيناي على هذه الدُنيا تعَثرت..ُ وقعت..ُ تعلمت..ُ بكيتُ وفرحتْ!!ومرت سنوات من عمري إلى أن وصلت إلى هنا !عام آخر يُضاف إلى رصيد تجربتي في الحياة.. وعام جديد يُقبل عليّ بأحلامه وآماله ورؤاه..يا رب القادم أجمل وأعظم واغفر اللهمّ لي ما قد مضى ، وبارك لي فيما هو آتكل عام و انا قوية و طموحة، كل عام و أنا سند لنفسي وكل من يحبني ويثق بي كل عام و أيامي أجمل بوجود, أحبتي فاليوم أشعل شمعة جديدة أضيفها لشمعات عمري أهدي فيها يومي هذا لمن تمنى لحياتي السعادة والفرح طوال تلك السنين ... عائلتي ... و أحبائي أنتم أجمل ما في حياتى
مرحبا بالعام #التاسع عشر من عمري