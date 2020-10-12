

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف ترفع الغم والكتمة عن قلبك بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمدالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهكيف ترفع الغم والكتمة عن قلبك

عن الأغر المزني رضي الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قال: إنه ليغان على قلبي ،وإني لأستغفر في اليوم مائة مرة (رواه مسلم)

شرح الحديث :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الأغر المزني رضي الله عنه إنه :ليغان على قلبي يعني :يحدث له شيئ من الكتمة والغم وماأشبه إلى ذلك ،وإني لأستغفر الله ف اليوم مائة مرة :يقول أستغفر الله في اليوم مائة مرة هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بنا! ولكن قلوبنا قاسية ميتة، لايغان عليها بكثرة الذنوب ،ولايهتن الواحد منا بما فعل ،ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الإستغفار، والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر الإستغفار ،كما قال ابن عمر:

"إننا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر "،"ربي اغفر لي وارحمني"

،وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ،ويكثر من الإستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين من الله عز وجل. المصدر كتاب رياض الصالحين.