عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل 210DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
210.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
5,080
النقاط
831
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 210دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top