مــديــنــة لوزان السويسرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اشارككم إخواني اليوم بعض الصور التي التقطتها خلال زيارتي لمدينة لوزان السويسرية في صيف 2018 . مدينة تقع على ضفة بحيرة ليمان الساحرة في مقابلة جبال الألب الشاهقة. اهلها ناس راقيين جداً في تعاملهم. المنطقة جبلية معروفة بمنعرجات طرقية حتى وسط المدينة.وهذا يجعل المناظر البانورامية تجربة فريدة من نوعها.