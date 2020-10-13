مــديــنــة لوزان السويسرية

space-cowboy

space-cowboy

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 سبتمبر 2020
المشاركات
81
النقاط
5
العمر
37
محل الإقامة
باريس
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارككم إخواني اليوم بعض الصور التي التقطتها خلال زيارتي لمدينة لوزان السويسرية في صيف 2018 . مدينة تقع على ضفة بحيرة ليمان الساحرة في مقابلة جبال الألب الشاهقة. اهلها ناس راقيين جداً في تعاملهم. المنطقة جبلية معروفة بمنعرجات طرقية حتى وسط المدينة.وهذا يجعل المناظر البانورامية تجربة فريدة من نوعها.



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