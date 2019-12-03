فنادق من الأحلام في جبال الأطلس الساحرة في المغرب

دار إمليل | منتجع إمليل

لو تمبل ديس آرتس | ورزازات

ذا كابالدي | لالة تكركوست

أجنحة فندقية وسبا ميشيلفين إفران | منتجع إفران

فيرمونت رويال بالم | تامصلوحت

كاسباه إفريقيا | بلدة ويركان

وديان سويتس آند سبا | بين الويدان

فندق دار زاهيا | تارودانت

بغداد كافيه | قصر آيت بن حدو

فندق أوزود | بني ملال

يُسافر الكثير من الناس إلى أشهر الدول الأوروبية من أجل التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة؛ لكن لا يعرف العديد من المسافرين العرب أنّ بإمكانهم قضاء عطلة من الأحلام في أحضان الجبال والغابات أثناء إقامتهم في فنادق المغرب، هذا البلد العربي الجميل الذي يضم عشرات المدن السياحية العالمية والأماكن والمعالم الهامة التي تجذب ملايين السياح سنويا من جميع أنحاء العالم، ونُريد في هذا المقال تسليط الضوء على السياحة في منطقة جبال الأطلس الساحرة في المغرب، هذه المنطقة التي توصف بأنها "سويسرا المغرب" وتضم تشكيلة من أجمل المدن والمنتجعات والقرى الخلابة المثالية لرحلات الشباب والعائلات وشهر العسل.أفضل طريقة لإستكشاف معالم جبال الأطلس هو قضاء ليلة في فنادق مدينة مراكش التي تُعد بوابة العبور إلى عالم الطبيعة المدهشة في المغرب، ومن ثمّ التعرف على هذه الفنادق الرائعة التي إختارها موقع اللمة الجزائرية كأفضل عنوان للإقامة في أشهر مدن ومنتجعات جبال الأطلس الساحرة، فنادق ممتازة لرحلات الشباب والأزواج ومدن سياحية جديدة لم تسمعوا عنها من قبل في المغرب.أن تختار حجز فندق في توبقال أو قرية إمليل يعني بالضرورة أن تصبح جارا لأعلى قمة في العالم العربي "قمة جبل طوبقال" الشهير، في حين تبعد إمليل قرابة 67 كم جنوب مدينة مراكش، وهي أفضل مكان للتمتع بالهدوء وسحر المناظر الطبيعية في المغرب.أمّا فندق دار إمليل فهو من الفنادق الشهيرة في منطقة جبال الأطلس في المغرب، ويوفر أنواعا مختلفة الأحجام من الغرف والأجنحة المثالية لرحلات الأزواج وشهر العسل، تمتاز الغرف بأثاث وديكور مغربي تقليدي دافئ وساحر مع إطلالة مختلفة على "نهر إمليل" أو جبل "توبقال" الخلاب، يوجد أيضا مطعم رئيسي يقدم أشهى المأكولات المغربية طوال اليوم، إضافة إلى المساعدة في تنظيم رحلات وجولات سياحية حول منطقة جبال الأطلس ومدينة مراكش.لا تجذب مدينة ورزازات المغامرين وعشاق التحديات فقط؛ وإنما أيضا "صُنّاع الأفلام" الذين حولوها إلى وجهة محببة لتصوير المشاهد السينمائية والتلفزيونية العالمية، وتجمع ورزازات بين الآثار والمناظر الخلابة ويمكن الإنطلاق من فنادق ورزارات لإستكشاف الواحات السرّية والمدهشة في صحراء المغرب، وتبعد هذه المدينة قرابة 200 كم عن مدينة مراكش.يُعد فندق لو تمبل ديس آرتس أحد الفنادق المميزة على صعيد المغرب، ويعني الإسم "معبد الفنون" وهو بالفعل أيقونة للإقامة المدهشة في 7 غرف وأجنحة مُصممة على أعلى طراز وذوق، ويقع الفندق بالقرب من مطار ورزازات وقد حاز على العديد من الجوائز العالمية، تتمتع كل غرفة بتصميم وديكور مختلف ومستوحى من أشهر الأفلام العالمية، يوجد أيضا مطعمان يقدمان أشهى المأكولات المغربية إضافة إلى مركز سبا يضم غرف بخار ومساج وبركة سباحة.ربما لم يسمع الكثير من الناس من قبل عن بلدة "لالة أو للا تكركوست" التي تبعد قرابة ساعة جنوب غرب مدينة مراكش، ولكنها تُعد من أجمل القرى الجبلية الخلابة في المغرب، وتشتهر بسدّ بحيرة لالة تكركوست وهي وجهة مثالية للمغامرات الشبابية ورحلات شهر العسل.يبعد فندق ذا كابالدي دقائق قليلة بالسيارة عن مركز مدينة لالة تكركوست، ويُعد واحة للهدوء والجمال والنقاهة، ويضم 23 غرفة وجناح تمتاز بالأناقة والديكورات الرومانسية والمزيج الجميل بين الحديث والقديم والطابع الأوروبي والشرقي، وتملك الغرف أماكن للجلوس وتتمتع بإطلالات جميلة على الحدائق المحيطة أو الجبال الشاهقة، ويحوي بعضها "تراس" مع حديقة صغيرة في حين يملك بعضها الآخر بركة سباحة خارجية خاصة، يوجد أيضا مطعم رئيسي شهير يقدم أرقى الأطباق المغربية والفرنسية في أجواء أنيقة وساحرة، ومركز سبا وبرك سباحة خارجية.تُلقّب بلدة إفران بأنها "سويسرا المغرب"، وتبعد قرابة 65 كم جنوب مدينة فاس، و3 ساعات عن مدينة الرباط، وتوصف بأنها أجمل منتجع جبلي في المغرب، حيث تتحول في الشتاء إلى منتجع للتزلج، وتصبح في الصيف ملاذا للنقاهة والتمتع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، وهي تُنافس بجمالها أشهر المدن والمنتجعات الأوروبية.يُعد فندق وأجنحة فندقية وسبا ميشيلفين إفران من الوجهات المُفضلة للكثير من المشاهير والشخصيات الهامة العربية والعالمية، ويوفر الفندق أنواعا مختلفة من الإقامة المناسبة للعائلات والشباب والأزواج، يغلب على الغرف الديكورات الخشبية والأثاث والطابع الأوروبي الكلاسيكي الأنيق، في حين تملك الأجنحة غرف جلوس منفصلة ويتمتع بعضها بإطلالة بانورامية خلابة على جبال الأطلس، يوجد أيضا مساكن فاخرة مثالية للعائلات تحوي مطابخ وعدة غرف نوم وحمّامات وغرف ساونا خاصة وتصل مساحتها إلى 750 مترا مربعا.يضم الفندق أيضا 5 مطاعم وبارات راقية تقدم أشهى المأكولات الشرقية والغربية مع أماكن جلوس خلابة داخلية وخارجية، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية يوفر جلسات تدليك وغرف ساونا وبخار وعلاج وتجميل مع بركة سباحة داخلية مضبوطة الحرارة.رغم الإسم الغريب لهذه البلدة التي تبعد قرابة 20 دقيقة عن مدينة مراكش، إلا أنّ تامصلوحت تُعد من أجمل القرى الجبلية الخلابة في المغرب ومنطقة جبال الأطلس، في حين يمكن القول بأنّ فندق فيرمونت رويال بالم يتمتع أيضا بنفس المستوى من الجمال ويوصف بأنه من أفخم وأجمل فنادق مراكش، حيث يمتدّ على مساحات شاسعة من الحدائق وأشجار الزيتون والثمار وملاعب الجولف، ويمثل واحة للنقاهة والعطلة الخيالية في أحضان الطبيعة الساحرة.يوفر الفندق أنواعا مختلفة من الغرف والأجنحة والفلل الفخمة المناسبة للعائلات والشباب، تملك الأجنحة غرف جلوس منفصلة ويحوي بعضها مطابخ ومسابح خاصة مع إطلالة خلابة على جبال الأطلس وملاعب الجولف المحيطة وتصل مساحتها إلى 310 مترا مربعا، أما الفلل فتتمتع براحة وخصوصية تامة مع برك سباحة خاصة مضبوطة الحرارة ومطابخ كاملة وخدمات ممتازة، يوجد في الفندق أيضا 6 مطاعم وبارات فاخرة تقدم مأكولات مغربية وأوروبية مع أماكن جلوس مدهشة داخلية وخارجية، ومركز سبا فخم يوفر غرف مساج وعلاج وتجميل وساونا مع بركة سباحة داخلية.تُصنّف بلدة ويركان من ضمن قائمة أجمل قرى وبلدات جبال الأطلس في المغرب، وهي قرية جبلية ساحرة قريبة من إمليل وأسني، وتبعد قرابة ساعة ونصف عن مدينة مراكش، إخترنا فندق كاسباه إفريقيا في ويركان لإقامة من الأحلام بجانب وادي ونهر "أزادين"، حيث يوفر هذا الفندق تجربة فريدة للإقامة في بيوت ريفية وبدائية بسيطة ورومانسية على النمط الإفريقي البربري.يضم الفندق 8 أجنحة فقط مبنية من الأحجار وتبلغ مساحتها 40 مترا مربعا، وتمتاز بديكور وأثاث ريفي بسيط مع مقتنيات أصلية ويدوية الصنع وإطلالة خلابة على الغابات وجبال الأطلس، وهي مثالية لرحلات الشباب وشهر العسل، يقدم المطعم الرئيسي أشهى المأكولات المحلية والعالمية مع ديكورات خلاقة وأماكن جلوس ساحرة في الهواء الطلق، إضافة إلى بركة سباحة خارجية، والمساعدة في تنظيم رحلات سياحية حول منطقة جبال الأطلس.تُعد منطقة "بين الويدان" من أجمل الأماكن الطبيعية في المغرب، وهي تتبع لإقليم "أزيلال" الساحر الذي يضم العديد من الشلالات والمحميات الطبيعية الخلابة التي تستحق الزيارة، وعلى مقربة من مدينة بني ملال، يوصف فندق وديان سويتس آند سبا بأنه من أجمل الفنادق لعطلة نقاهة وإستجمام في المغرب، ويوفر غرفا وأجنحة مثالية للعائلات ورحلات شهر العسل.تمتاز الغرف بطابع وديكور عصري مع لمسات تقليدية مغربية ساحرة ويتمتع معظمها بإطلالة خلابة على بحيرة سدّ بين الويدان، ويوفر الفندق أيضا فلل مناسبة للعائلات تتألف من غرفتين نوم وغرفة جلوس ومطبخ كامل، يوجد عدة مطاعم وبارات يغلب عليها المأكولات المغربية وتمتاز بأماكن جلوس مذهلة على البحيرة، ومركز سبا يوفر غرف ساونا وعلاجات صحية وتجميلية.تبعد بلدة تارودانت قرابة ساعة ونصف شرق مدينة أغادير، وهي وجهة مثالية للباحثين عن الهدوء والأماكن الجميلة والجديدة في المغرب، يشعر النُزلاء في فندق دار زاهيا بأنهم في بيوتهم، فهو بيت صغير وحميم مع حديقة ساحرة وشاعرية، وهو مثالي لرحلات شهر العسل.تمتاز الغرف بالبساطة والديكور الريفي والحجري الغير مألوف، ويحوي الفندق حديقة مميزة وممتدة رائعة للتنزه والإسترخاء مع بركة سباحة خارجية، كما يتوفر مطعم يقدم مأكولات محلية.يُعد قصر آيت بن حدو من أشهر المواقع الأثرية والسياحية التي تستقطب السائحين في المغرب، حيث تمّ تصوير العديد من الأفلام العالمية في هذا الموقع الساحر، ويقع على مقربة من مدينة ورزازات، فندق بغداد كافيه هو أحد الفنادق المحببة والشهيرة لرحلات الشباب والأزواج في المغرب، ويضم الفندق 6 غرف فقط تمتاز بأثاث وديكور تقليدي قديم وغير مألوف.يوجد مطعم يقدم أشهر المأكولات المحلية، كما يساعد الفندق في تنظيم رحلات مغامرات واستكشاف حول المعالم والقرى والواحات الخلابة والشهيرة في جبال الأطلس وصحراء المغرب.10تُعد مدينة بني ملال بوابة لزيارة العديد من المناطق السياحية الخلابة في المغرب من أهمها: شلالات أوزود، ومنطقة "بين الويدان" وتاونزا وإقليم "أزيلال" الرائع الذي يحوي أجمل المناظر الطبيعية المذهلة في المغرب.يوفر فندق أوزود إقامة مناسبة ومريحة للعائلات والشباب في مدينة بني ملال، ويضم الفندق 58 غرفة وجناح تمتاز بأثاث وديكور عصري، كما يوجد مطعم رئيسي يقدم وجبات مغربية طوال اليوم.