اخبرتهم عنك 💝

واخيرا سيدي ...قد اخبرت القمر عنك

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اجل أجل ...

هل لديك مانع

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كيف هذا ... لم اخبر سوى القمر كيف تقول انه ليس الوحيد الذي يعرف ب.....

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ماذا تقصد .... اااا فهمتك

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مابك يا ترى هل اصابك تخلف عقلي

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احم او ضربك احدهم بحذائه على رأسك ... هل هو الوالد ...

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حسنا لا تغضب...سأخبرك

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اما القلم يا سيدي فكان أول من استشعر كلماتي ودواخلي

وفهم انه يوجد انسان في قلبي ...

اما الورقة ... فتلك حكاية اخرى راوغتها ... وكتبت فوقها كلمات مشفرة ... لتفضح امري في اخر المطاف ...

...

اما القمر .... فقد اعترفت له بدون عناء ...

لقد سحرني فقد كان بدرا مكتملا فاتنا...فلا تقل لي ماذا دهاكي....

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لحظة هل اشم رائحة ... الغيرة...

...

لا تقلق سيدي فلا يوجد غيرك قد سكن القلب

وشرايينه ...

.... لكن حسنا لاعترف لك بشيء

احب البساطة ولا احب تلك التعبيرات المتكلفة اعلم انها

تضيف لمستا سحرية ك دي بيدي دا بيدي دو ...

لا احب تلك التعبيرات الخيالية احسها تشنق حبنا احسها تضيف لمستا من الكذب كذلك....

كعبارة ... اموت من بُعدك ... احسها عبارة سخيفة ... لن يموت احد من بعد انسان ...

الا ان كان اجله اقترب ....

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حتى كلمة احبك بدأت تفقد رونقها... دنسوها ...

... ينطقونها كصباح او مساء الخير ...

...ينطقونها اكثر من الاسماء بحد ذاتها...

لماذا افسدو الحب ... لماذا قاموا بتشويهه ...

الحب هو قيس واحد احب بصدق و مات ...

تعال يا قيس انت وليلى علموهم الحب على اصوله...

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اخبرتهم سيدي عن حبك فكذبو

فمالي سوى ثلاثي الجمال لافصح لهمو

عن حب قد سكن قلبي وانتهى

فلا مكان للندم ولا الحزن ولا التراجعي

فيا قمرا تعال اهمس لك عن اسمه

ويا قلما بالله عليك احمل عني هما اثقل كاهلي

ويا ورقتا ... تعالي لارسم حبه لوحتا شعريتا قد تعجبهو