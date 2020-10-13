لي رغبة في الكتابة بينما الجميع نيام

بينما

يلفني البرد والظلام من كل الجهات....

اضع تلك النقاط

واكتب حروفا مشكلتا بحنين خفي

وكلمات مكتوبة بسعادة عامرة

...

...

ما اسعده من يوم

رغم وجع الرأس

رغم الشوكولا (البيريمي )

رغم الحزن الذي سكن قلبي الليلة الماضية

والأرق الذي كان ونيسي ... فقص علي قصصا من الماضي البعيد والقريب.حكايات منها الحزين ومنها السعيد

منها الذي شدني الشوق اليها... فقلت ياليتها تعود

...

كان يوما جميلا جدا

اغمض عيني واسافر على غيمة الذكريات ذات اللونين الوردي والرمادي .... نعم وليس اسود ... لا اعترف بوجود يوم أسود ...رمادي ينطبق اكثر ..

الى اللامكان .... ابحث عن اللاشيء ...... اريد الاختلاء بنفسي

فهل هذا ممنوع ..

آآآآه.... اريد ان يدخل لرئتي هواء عليل

واشرب من ماء صافي حلو المذاق

....لكن

اعترف لا اريد اي شيء من هذه الاشياء

انا هنا معكم ابحث عن نفسي القديمة التي فقدتها تلك الليلة

ولا اريد الاختلاء بنفسي اريد ان اتحدث عن احلامي

وعن طموحاتي ....يكفيني هواء قريتي الممزوج بدخان السيارات..... ورائحة الخرفان والماعز ..... وصوت الدجاج

ولا اريد ان اشرب من ماء حلو ... او صافي

فمائنا الذ وأطيب.....

.....

امامكم فتاة لا تبحث عن عز وجاه ...لا تبحث عن مال او شهرة ...فقط تبحث عن راحة البال وممارسة هوايتها المفضلة

ببنما البرد قد جعل انفها يحمر....

......

امامكم فتاة لم تعد تبحث عن السعادة فقد عرفت ان السعادة تأتي من الاشياء البسيطة .... الغير متكلفة والغير بلاستيكية

والغير باردة المشاعر ....

صدقتي يا اختي قد يكبر الانسان بين ليلة وضحاها ......