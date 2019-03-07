مشكلتي خطيبي سبب لي جرحا عميقا

م

مشكلتي

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السلام عليكم ..اليوم اردت طرح مشكل عل احد الردود تكون شافية لي من جرح عميق تسبب لي من طرف خطيبي السابق لي خلاني عايشة في دوامة انا فتاة عمري حاليا ثلاثة و ثلاثين عام موظفة في شركة خاصة تعرفت قبل سبع سنوات على رجل في إطار الزواج كان لاباس بيه تقدملي على سنة الله و رسوله تعرفت عليه في العمل و بعد خطبتي له بدأت بينا مشاكل لانه كان من النوع المتعصب فقد اشترط علي ان اترك عملي و رغم ادعائه بحبه الشديد لي و رغم اني احببته ايضا الا ان هذا المشكل كان سببا في فراق بيني و بينه فهو لم يتفهم موقفي كما اني اتهمه الى يومنا هذا بأنه قد خدعني في هذا الأمر لأنه لم يفصح لي بقراره قبل الخطبة و بأنه يريد امراة ماكثة في البيت؛ بل تعمد الايقاع بي ثم تقدم بشرطه بعد سنة و نصف من الخطبة و قبل أشهر من الزواج ؛ الأمر الذي كان يرهقني هو اني من طلبت الفراق و الغاء الخطبة فهو لآخر دقيقة بيننا قال إنه لا يريد الفراق و أنه يريدني بشدة لكنه لن يتنازل على شرطه و أن الأمر بين يدي ؛ تعبت من الموضوع جدا لاني أحببته كثيرا و رغم ذلك فارقته و كنت مجبرة لانني وجدته انسان غير متفهم ؛ بعدها تقدم لي شخص آخر رائع في نظر الجميع اعترف أنه رجل مواقف و ذو اخلاق قبلت به رغما عن نفسي و باصرار اهلي و باني لابد أن اتزوج ؛ لما سمع خطيبي السابق بالامر جن جنونه و اتصل بي مرات عدة الا أنني لم اتح له فرصة للكلام معي فوجدته يفاجئني بزيارة في العمل؛ اتهمته و شتمته بشتى أنواع التهم فرغم أنه خدعني يريد أن يمنعني من الزواج من اي شخص غيره و يريد أن يشعرني بالندم ؛ أخبرته أن الزواج منه مستحيل و أن مايفعله لا يقبله عقل لاني اخترت طريقي فبادلني تهمة اني بنت شارع لاني اريد العمل دون مبرر و أنه تعهد أن يوفر لي كل شيء شرط أن ابقى في البيت؛ بعدها بعث اماما الى اهلي و لم يخبره أنه تمت خطبتي لشخص آخر بل اخبره أنه فسخت خطبتنا بسبب أنه اشترط علي ان لا اعمل و أنني رفضت ..أخبر والدي الإمام أنه تمت خطبتي لشخص آخر و اتفقنا على الشروط ثم بعدها اتصل بي و أخبرني أنه سيتصل بخطيبي ليخبره أن يتراجع فأخبرته أنه إن قام بهذا الفعل فوالله لن اتزوجه و لو بقي وحده على وجه الارض و أنني لن اسامحه فتراجع ؛ مررة بفترة عصيبة جدا ثم رضيت بما كتب الله لي انه خير لي و تمت الفاتحة ؛ خطيبي كان يعلم انني كنت مخطوبة من قبل لشخص آخر و بين فترة و أخرى اصبح يفاجئني باسئلة عديدة عنه على غير عادته لأنه من يوم خطبني لم أخبره بسبب فسخ خطبتي و لا هو استفسر عن الأمر ؛ أخبرته صراحة أنني رفضت أن اترك عملي فأجاب انه ليس سبب الفراق خاصة و ان كان الشخص ذو اخلاق و دين ؛ رغم أن خطيبي الثاني لم يشترط علي ترك العمل إلا أنه صدمني بهذا الجواب فقلت له ان كنت تريد امرأة ماكثة في البيت أخبرني الآن ؟ فقال لي الله يهديك و سكت !! تغير سلوكه معي فاحسست أن خطيبي الاول تكلم معه .. حاولت ان اعرف سبب تغيره علي فقال انه يرغب بفراقي لانه لم يرتاح معي و أنه احس انني مازلت افكر في الشخص الآخر فانكرت بشدة رغم أن ماقاله صحيح إلا أن زواجي من الاول أصبح مستحيل بعدما حصل و اردت ان اعطي نفسي فرصة لاحب خطيبي خاصة و أنه إنسان رائع و متفهم و مثقف و على قدر من الأخلاق و دين ؛ فقال لي انه سيفكر في الأمر مهلة و أنه لا يريد الاتصال بي فترة و قال لي يا بنت ناس نفسخ اليوم و لا نطلق غدوة؟ ؛ احترمت قراره على أساس أنه يفكر لكنه فاجأني بأنه في اليوم التالي أخبر والدي بفسخ الخطبة ؛ دخلت في اكتئاب شديد ليس له مبرر لم احبه فعلا لكني كنت على أمل أنني سأعتاد و احبه بعد العشرة و زواج ؛ لما سمع خطيبي الاول بفسخ الخطوبة اتصل بي و أراد أن يعاود خطبتي فقبلت لاني اقتنعت انه سيصعب علي الزواج من شخص غيره و تنازلت على العمل بعد استخارة و تمت خطبتي من جديد رغم أن اهلي كانو رافضين له بعدما حصل الا أنني اخبرتهم أنه اختياري و أنني لا أستطيع الزواج بغيره فأخبرني اخي أنني ساندم فتحديت الجميع لكنه فاجأني بشروط أخرى مرة أخرى و كأنه يريد أن يخنقني و ان يحول حياتي سوادا و غما ..فكرت في مقارنة بسيطة بين الشخصين اللذان تقدما لي أن الاول رغم أنني أحببته لأنه أول شخص في حياتي الا أنني كنت أرى مستقبلي معه اسود..و الثاني رغم أنني لم استطع أن احبه خلال الخطبة إلا أنه كنت متفائلة بحياة سعيدة معه و أنني اتوافق معه بالعقل و اليوم هو متزوج و لا اتمنى له سوى السعادة مع زوجته و لعل الأمر كان خيرا له و لي؛ فسخت خطبتي مرة أخرى وسط رفض اهلي و لومهم الشديد و غمي و نكدي و غيرت ارقامي لكني في حالة اكتئاب شديد لا استطيع مسامحته لأنه سبب لي الكثير من الغم في حياتي و تسبب في فراقي من خطيبي الثاني و حرمني من فرصة أن اجرب حياة جديدة و لا اعلم أن كانت فرصة أو مخاطرة؛ لا ادري لماذا أحببته رغم أنه نكد علي حياتي لا ادري إن كان الفراق سببه عنادي أو عناده لكني لن اسامحه و لا اتمنى له خيرا؛ احس بقهر شديد منه فقد تزوج اخيرا ممن قبلت شروطه و لا ادري كيف حاله معها و رغم اني كنت متيقنة أن زواجي منه مستحيل بعد فسخ خطبتين لكني الان متعبة جدا تسبب الأمر في كرهي للحياة و لعملي الذي كنت أرى نفسي فيه ندمت لاني كنت عنيدة فتنازلت ثم ندمت لاني تنازلت فصفعني صفعة أخرى شديدة؛ التقيت مرة أخرى بالشخص الثاني الذي خطبني في مركز تجاري مع زوجته تقدم و تكلم معي و سألني عن حالي فأخبرته أنه لم يتغير شيء في حياتي فأجابني تستهلي كل خير و كل شي كان مسطر من عند ربي ؛ و الله لا اتمنى له إلا الخير لكني أشعر بندم شديد رغم أن كل ما حصل لم يكن بارادتي ..اريد ان اسامح لينطفئ القهر لي في قلبي و لا اجد مبررا أو عذرا كلما تذكرت الأمر أحسست بألم شديد تنصحوني
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أول شي ختي لعزيزة نقولك شكرا لأنك فتحتيلنا قلبك وشكيتيلنا بالشي لي واجعك، أصلا الانسان المكتئب بمجرد ما يفرغ قلبو ويحكي يعتبر ذلك نصف الشفاء بحول الله والخروج من هذه الدوامة الكبيرة.
أما بالعودة للب مشكلتك، قدر الله وماشاء فعل، هكا مكتوبك ختي لعزيزة واحد ما يخيّر حياتو ومستقبلو، من الاساس نهار زدتي في الدنيا ماراهو مكتبلك لا خطيبك الثاني ولا الأول، كانو مجرد ناس عابرين في حياتك يمكن تدي منهم عبرة يمكن تدي منهم درس، الله أعلم، ربي خلاهم يعديو في حياتك لحكمة منو، على هادي ماتربطيش كامل حياتك بيهم، هوما مجرد فترة او مرحلة في حياتك لا أكثر ولا أقل، صحيح كانت نتائجها متعبة وصادمة بالنسبة ليك بصح ما تخليهاش تكون كخط نهاية، عندك أهداف وأحلام لازم تلحقيلهم، يمكن ربي دارلك هاد الشخصين كمعيار تقدري تختاري بيه لاحقا زوجك الحقيقي ولي يسعدك ويناسبك، خاطر الاول كاين حب وماكانش تفاهم وهادا يعني فشل، والثاني كاين تفاهم وماكانش حب وهادا يمكن يضر الطرف الآخر، الحمد لله على كل حال شوفي حياتك من الجانب المشرق، وهو أنك ماتزوجتيش الخطيب الاول والحمد لله، خاطر كانت قادرة حياتكم تتحول لجحيم، وهذا ليس لعيب فيه او لعيب فيك، بل لأنو ماكانش تفاهم.
إذا نتا كرجل حاب امرأة خدامة ولا ماكثة بالبيت ولا متجلببة ولا بلا حجاب ولا أي شرط كون صريح من الاول ونفس الامر ينطبق على المرأة كذلك، يعني الصراحة تجي من اول يوم، ماتحاولش تكسب الطرف الآخر ساع ومن بعد تحطلو شروط، هكا كل واحد يعرف وين راهو رايح، وكل واحد وتفكيرو، يمكن انا نفضل نترك العمل على حساب حياتي الزوجية بينما أخرى ترفض وكل واحد حر في تفكيرو المهم الصراحة والتفاهم.
المهم لا علينا هاد الامر فات، ودرك لي يهمني هو نتي، الإنسان لي غلط معاك سامحيه اولا وانساي امرو هادي اهم خطوة، خاطر اذا بقيتي تطلعي وتهبطي وتتحسري يوميا على مافاتك مارايحة تجيبي غير الهم لقلبك، اذا ارمي عليك وخلي قلبك صافي من كل ما يمكن أن يلوثه أو يعكر صفوه، اعتابري كامل واش صرا معاك حاجة مميزة من عند ربي حب يفكرك وينبهك بيها لأمر ما، اتوكلي على ربي وكملي حياتك عادي، في الدنيا عندك أهداف رئيسية وهي رضا الله والوالدين، حسني علاقتك مع ربي ومع والديك ومع الناس، هادا يجلبلك سلام داخلي ونفسي، وكلما تحسي بقهر في قلبك طفيه بركعتين او بقراءة صفحة من القرآن أو بذكر معين كالاستغفار مائة مرة مثلا، لما تغلقي ثغرة القلق والالم والحزن بكلام ربي، الشيطان نفسو رايح يبعد عليك هاد الوساوس خاطر علابالو كل وسواس نتيجتو أجر وثواب.
إذن أختي العزيزة الناس راهي تزوجت وراحت دير حياتها، نتي تاني اوقفي على رجليك وديري حياتك وابني مستقبلك، لي غلط معاك ربي يسامحو ولي دار فيك خير كتر خيرو، الحياة لا تتوقف على أحد، كوني قوية كما يجب أن تكوني، وماتضيعيش عمرك بتفاهات، بالعكس اضحكي العبي صلي اخدمي اتفرجي مارسي هواياتك، عيشي حياتك بكل تفاؤل وصدقيني كلشي رايح يتغير، خاطر من الاساس ماعندكش مشكلة والمشكلة راحت وتجاوزتيها، درك الامر متعلق بيك باه ترمي عليك الماضي وتكملي طريقك عادي، ونتي قدها ان شاء الله.

بالتوفيق ان شاء الله وربي يهنيك ويسعدك ويفتحلك ابواب الخير ان شاء الله.
 
جميلة أنا

جميلة أنا

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والله يا اختي عليكي ان تقرئي هذه الاية جيدا و تفهمي معناها بعد باسم الله الرحمان الرحيم:* (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خيرٌ لكم) ، وقال: ( وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا) صدق الله العظيم
والله ربي مافيه غير الخير اقتنعي بهذا الامر و لا تلومي نفسك اكثر و اكثر فقط انصحك جددي حياتك و انهضي بقوة ايمان و انتفظي لحياة اجمل لا تعيشي باسم فلان كان و هو سبب تعاستي عندك فرصة انك تكوني انت سبب سعادتك فقط اسيقظي من هذه الكوابيس و شوفي لوالديك و اهلك راهم ميحبوش عليك تكوني منهزمة و راح يساعدوك
الماضي مر بكل قرارات سواء صحيحة ام خاطئة لكنها فاتت و انتهى.و الحمدلله مكيش مطلقة ولا باولاد حتى تنهازمي هك مزالتي صغيرةو ايه مزلتي نتاجاتك راهم يحوسوا و يعيشوا في حياتهم و زواج قسمة و نصيب نهار يوصل مكتوبك يتفتح باب قلبك وحدوا
والله راكي رح تحطمي حياتك و مستقلبك بيدك بهذا تشاءم و بكاء على اطلال نوضي و عاودي اخدمي و انهضي بنفسك متنتظريش يد تساعدك يدك اليسرى تعاون اليمنى لهذا تخلقوا زوج يدين .......هذي نصيحتي ليك اختي و عن تجربة ولا يوم تنتاظري الي راح يولي و اذا ولى وش من بنة خلى .....ماض مات و حاضرك او بين يديك اما مستقبلك راهو مخبي في احضان حاضرك و باذن ربي سبحانوا
 
يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
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منتدى مشكلتي
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السلام عليكم ورحمة الله
لن يصيبنا الا ما كتبه الله
ما أصابنا ما كان ليخطئنا و ما أخطأنا ما كان لصيبنا
القضية في مجملها قضية ماكتيب و ايمان بقضاء الله و قدره ، كما ضرورة التيقن أن ما قد سطره الله لك أفضل بل الأصح مما تمنيته..لهذا انت تستحقين أفضل منهما
وضع الله لك في طريقك رجلين ،اعتبريهما اختبارين من عند الله ، اختبار يُحضِّرك لما هو قادم و القادم أفضل ان شاء الله ،انا متأكد من ذلك..
اعلم الرجل الاول مخطىء فالشروط تناقش قبل الخطبة وليسى بعدها اما الرجل الثاني من منظوري أحس انه سيخاطر بهده الخطبة علما انك فسخت خطبتك الاولى فهو لا يعلم حيثياتها و أحس انك تتهربين من قول الحقيقة فهو لم يقتنع بذلك السبب المتعلق بشرط عدم العمل.
الكآبة و الحزن لا طائل منها الا المرض الجسدي و الوسواس العقلي و الأفكار السلبية التي تؤثر فيك و فيمن حولك و في علاقاتك عامة ،فدعي عنك تلك السحابة السوداء و دعيها تنقشع بآمال الغد الجميل.
لماذا لا تقررين يوما ما النهوض صباحا و كأن شيئا لم يكن و ان لا شيء يدعو لكل تلك المشاعر السلبية، و ان ما حدث هو مجرد يوم سيء قد يمر به أي شخص.
كوني طبيبة نفسك كوني قوية بنفسك من أجل نفسك..انت لها أختي ..بدون ان ننسى أسباب السعادة صلاتك و تقربك من الله بالاستغفار و الصدقة و الكلمة الطيبة.
ربي يهنييك أختي.
 
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