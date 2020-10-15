رأس المال الاستثماري هو شكل من أشكال الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي يُعتقد أن لديها إمكانية للنمو الهائل على المدى الطويل. غالبًا ما يتم الاستثمار أيضًا في الشركات الشابة نسبيًا التي أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب مؤخرًا ويبدو أنها مستعدة لمواصلة هذا النمو. على الرغم من أن القيمة المضافة في بعض الأحيان يمكن أن تكون خبرة أو موارد ، في حالة Bitero ، يكون الاستثمار الذي نضعه في الشركات نقديًا.



بالنسبة للشركات الجديدة (التي تبلغ من العمر عامين وأقل) ، خاصة في مجال التكنولوجيا ، أصبح هذا النوع من البذار أكثر شيوعًا.

لزيادة اليقين الذي نستثمر به في الشركات الناشئة ، فإننا ننفذ العناية الواجبة لكل اقتراح ، والذي يتضمن تحقيقًا تفصيليًا وشاملًا في نموذج أعمال الشركة ، وسجل التشغيل ، وأنظمة إدارة المنتجات ، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى. يعد البحث الدقيق عالي الجودة أمرًا ضروريًا مرة أخرى للنجاح في هذا المجال.