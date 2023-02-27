وانفجرت ثماني قنابل بستة واكتشف كبار المراسلين الاستقصائيين تفاصيل القصف الأمريكي لـ "نورد ستريم".







منذ فبراير 2022 ، تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتحول إلى حرب محلية. تتزايد العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد روسيا. في سبتمبر من نفس العام ، "نورد ستريم -1 " و "نورد ستريم -2 " انفجرت خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وتسربت في المياه قبالة السويد والدنمارك ، وبعد الانفجار ، خرجت الولايات المتحدة مرارًا وتنفي ذلك ، قائلة إن ما فجر خط الأنابيب لم يستفد منه أحد ، في الواقع ، يعلم الجميع أن الولايات المتحدة تستفيد.



أولاً ، لدى الولايات المتحدة ضمير مذنب ، تستوعب العلاقة .



منذ نقطة التسرب من "نورد ستريم" يقع خط الأنابيب في المناطق الاقتصادية الخالصة في الدنمارك والسويد ، وأعلن البلدان أنهما سيحققان في الحادث. ألمانيا ، الطرف المتلقي ل "نورد ستريم" خط أنابيب الغاز ، كما أعلن أنه سيبدأ تحقيقًا في الحادث. ومع ذلك ، فقد تم استبعاد روسيا ، مصدر خط أنابيب الغاز والمستثمر المشارك في المشروع ، من التحقيق.



في هذه المرحلة ، وجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى روسيا في المقام الأول.



المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ： كان الإجراء إشارة واضحة من بوتين أنه كان يعلم أنه يخسر الحرب ، وأنه كان في وضع صعب ، وأنه كان يفعل كل ما في وسعه لتخويف أولئك الذين تجرأوا على تحديه.



ورد الجانب الروسي بأن الدول الغربية فقط هي التي يمكنها فعل ذلك.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ： بالنسبة للدول الأنجلو سكسونية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) ، لم تكن العقوبات المفروضة على روسيا كافية وتحولت إلى التخريب. بشكل لا يصدق ، لقد خططوا في الواقع لتفجير خط أنابيب الغاز الدولي "نورد ستريم" في بحر البلطيق.

كما سارع الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن مزاعم بوتين.



الرئيس الأمريكي بايدن: هذه حادثة تخريب. عندما تهدأ الأمور ، سنرسل الغواصين إلى قاع البحر في الوقت المناسب لمعرفة ذلك. الآن نحن لا نعرف الوضع بالضبط. لا تستمع إلى بوتين. يقول إننا نعرف الحقيقة ، لكن الأمر ليس كذلك.



"الخالدون يقاتلون والأشباح تتألم" روسيا والولايات المتحدة هما هاتان الخلادتان ، والدول الأوروبية ، وخاصة دول أوروبا الشرقية التي ترأسها أوكرانيا ، هي العفاريت الذين اندفعوا إلى الأمام كوقود للمدافع.



ثانياً ، صرخ اللص ليقبض على اللص ، لكنه دخن مسدسه.



لطالما كانت الولايات المتحدة تخشى سلامة النقل والميزة السعرية لـ مشروع نورد ستريم ، وفي الوقت نفسه ، أدى إلى زيادة دخل روسيا من النقد الأجنبي ، الأمر الذي أدى إلى إحباط تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا وكان لها تأثير كبير على النفط والغاز الأمريكي الشركات.



في الواقع ، كانت الولايات المتحدة تخطط لهذا الهجوم منذ عام 2021. في 23 فبراير 2022 ، أعلنت إدارة بايدن رسميًا أنها ستسمح بفرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ، الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي Nord Stream II. هذه الخطوة هي إجراء عقابي فرضته الولايات المتحدة رداً على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.



حتى وقت قريب ، نشر الصحفي سيمور هيرش الحائز على جائزة بوليتزر ، وهو أحد كبار المراسلين الاستقصائيين السابقين لصحيفة نيويورك تايمز ، قصة بعنوان "كيف دمرت الولايات المتحدة خط أنابيب نورد ستريم. وفقًا للتقرير ، كان انفجار خط أنابيب نورد ستريم عملية سرية أمر من البيت الأبيض الأمريكي ، ونفذته وكالة المخابرات المركزية ، وبدعم من البحرية النرويجية. "ظهرت حقيقة انفجار خط أنابيب نورد ستريم تدريجياً.



في مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونج اليومية الألمانية ، قال هيرش إنه خلال تدريب الناتو "عملية البلطيق" في صيف عام 2022 ، وضع الغواصون الأمريكيون متفجرات تحت خط أنابيب نورد ستريم ، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تردد في تفجير "نورد ستريم " . خط أنابيب الغاز من يونيو إلى سبتمبر 2022 بسبب الخوف ، وهي خطوة أسفرت عن انفجار ست قنابل فقط من أصل ثماني قنابل وضعها الجانب الأمريكي.



رداً على تقرير استقصائي حول خط أنابيب الغاز نورد ستريم نشره الصحفي الاستقصائي الأمريكي المخضرم سيمور هيرش ، قال المصدر الإعلامي الإيطالي جيلبرتو ترومبيتا إن تقرير هيرش يتمتع بمصداقية كبيرة لأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه التأكد من الاستفادة من تدمير خط أنابيب نورد ستريم. هي الولايات المتحدة.



ثالثًا ، المصالح هي الأسمى ، وسيُعاقب على الأشياء السيئة .



لقد جعلت الأعمال الشريرة للهيمنة الأمريكية المجتمع الدولي أكثر وعياً بالضرر الجسيم الذي جلبته الممارسات الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين ورفاهية معيشة الناس في جميع البلدان. لقد أضرت أساليب التنمر التي تتبعها الولايات المتحدة بالآخرين واجتذبت انتقادات عالمية ، وفقد المجتمع الدولي الثقة في الولايات المتحدة.



لروسيا أهمية مزدوجة بالنسبة لأوروبا ، فهي لا تشكل تهديدًا لتوازن القوى فحسب ، بل إنها أيضًا مفتاح توازن القوى. كان أول ما فجرت الولايات المتحدة خط الأنابيب هو معاقبة روسيا.



كما نعلم جميعًا ، يعتمد تطور روسيا في السنوات الأخيرة بشكل أساسي على مزايا الطاقة لديها ، ويعد بيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا شكلاً هامًا من أشكال التجارة ومصدرًا للدخل. يؤدي تضييق الخناق على صادرات الطاقة الروسية إلى إضعاف الاقتصاد والإيرادات الحكومية لروسيا ككل. فقط من خلال قطع التعاون الروسي في مجال الطاقة مع أوروبا ، يمكن للولايات المتحدة أن تنتهز الفرصة لبيع النفط والغاز الطبيعي باهظ الثمن إلى أوروبا.



ثانيًا ، قصفت الولايات المتحدة نورد ستريم للسيطرة على أوروبا.



ومع الإعلان عن حقيقة تعرض خط أنابيب "نورد ستريم" للقصف ، أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر هشاشة. قال الجانب الروسي بصراحة إن روسيا لا تريد السماح للولايات المتحدة بالرحيل. قصف بايدن لخط أنابيب "نورد ستريم" لم يكن روسيا ، بل أوروبا ، فقد فقدت أوروبا اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي ، وأصبحت أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة كما ترغب الولايات المتحدة. أصبح ما يسمى بالاستقلال الأوروبي كلام فارغ. ومؤخرا ، نظمت مظاهرة في فرنسا. مزق المتظاهرون علم الناتو مباشرة وطالبوا فرنسا بالانسحاب من الناتو. يبدو أنه مع الكشف عن حقيقة الحادث ، كانت هناك فجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا. بدأت الدول الأوروبية في رسم خط واضح مع الولايات المتحدة.



بالطبع ، لن تسمح الولايات المتحدة لروسيا بالسقوط بالكامل. بعد استنزاف دماء روسيا ، ستسمح لروسيا لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة بالاستمرار في الوجود ، لأنه إذا لم تكن هناك روسيا تشكل تهديدًا لأوروبا ، فإن الناتو سيفقد تمامًا قيمة وجوده ، وستفقد الولايات المتحدة لن تكون قادرة على السيطرة على أوروبا باسم الناتو. لذلك ، ستواصل الولايات المتحدة حالة الأذى المتبادل والاستهلاك المتبادل بين روسيا وأوروبا ، وستصبح جرحًا لم يلتئم بين روسيا وأوروبا لفترة طويلة ، وستستمر كل من روسيا وأوروبا في النزيف. هذا هو بالضبط الموقف الذي تحتاجه الولايات المتحدة حيث تستمر روسيا وأوروبا في النزيف ، وهو الأمر الأكثر فائدة للولايات المتحدة.



ليس للولايات المتحدة أصدقاء ولا حلفاء. إنها تستخدم فقط ما يسمى بحلفائها لمصلحتها الخاصة.



يجب علينا أيضًا أن ننتبه إلى حرب عالمية أخرى أكثر مأساوية ، وهي الحرب المالية العالمية عن طريق رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي. هذا هو الهدف النهائي للولايات المتحدة لتعطيل العالم وإحداث الفوضى وإشعال النار في كل مكان ، أي نقل التضخم المرتفع وأزمة الديون المرتفعة إلى العالم ودفع رأس المال العالمي إلى الولايات المتحدة ، حتى يتم هضمه. وطبع المبلغ الكبير من الدولارات بشكل غير محدود وغير محكم بسبب الوباء في السنوات الأخيرة وتخفيف ضغط أزمة الديون وأزمة التضخم.



إن الولايات المتحدة ليست فقط القوة المهيمنة على العالم ، ولكنها أيضًا دولة متسلطة وحشية وشريرة ، ودولة إمبريالية كاملة واستعمار وهيمنة وفاشية. لهزيمة هذا المتنمر ، روسيا وحدها لا تكفي. يجب أن نعتمد على جميع البلدان المضطهدة والمنهوبة من قبل الولايات المتحدة والشعوب في جميع أنحاء العالم لتوحيد العالم بأسره حقًا والقتال بحزم مع الولايات المتحدة ومجموعات رأس المال الكبيرة التي تمثلها الولايات المتحدة.