التبادل الرقمي

لتبادل الرقمي ، يشار إليه أيضًا باسم تبادل العملات الرقمية أو تبادل العملات المشفرة ، هو سوق رقمي يسمح للعملاء ، سواء كانوا شركات أو أفرادًا ، بتداول العملات المشفرة. يمكن استبدالها بالعملات الورقية التقليدية أو العملات الرقمية الأخرى.



شهدت العملات المشفرة طفرة كبيرة في كلتا القيمتين نوعًا من الصفقات المتاحة للاستثمار. أصبح هذا السوق شائعًا بشكل خاص بين المستثمرين الذين يفضلون التداول على المدى القصير - على تحركات الأسعار.



يوجد حاليًا أكثر من 1500 عملة مشفرة مختلفة يمكن تداولها جميعًا. نظرًا لأنه من الضروري أن يكون المستثمرون خبراء في تحركات الأسعار واتجاهات العملة التي يخططون للتداول بها ، فإن القدرة على التقسيم والبحث بشكل مستقل ، ثم الجمع بين المعرفة كفريق واحد هو مفتاح قدرتنا على تنفيذ عوائد عالية. الصفقات

يتكون سوق العملات المشفرة من الكثير من اللاعبين الصغار ووحيد القرن المحتملين في طور التكوين. لهذا السبب ، فإن النظرة العامة للعملات الفردية وكذلك السوق نفسها أمر حيوي. حتى أكثر من أسواق الفوركس ، فهي سوق للمعلومات والإدراك. هذا يعني أن الأسعار تتأثر بالتغطية الإعلامية واللوائح الحكومية والمخاوف المتعلقة بها ، وحتى تصريحات المؤثرين في مجالات التشفير والأعمال.