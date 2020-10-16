السلام عليكم
لعشاق الموضة والإكسسوارات الرجالية أقدم لكم مجموعة من النظارات الشمسية 2020
النظارات الشمسية مهمة لكل إنسان للحفاظ على العيون من الشمس, هنالك الكثير من النظارات الشمسية وقد يصعب على الشخص الإختيار بينها، لمساعدتك على الإختيار إذا ماكنت تبحث عن نظارة شمسية رجالية , نستعرض لكم في هذا المقال أفضل 10 نظارات شمسية رجالية في 2020.
1. RAY-BAN AVIATOR CLASSIC SUNGLASSES
من لا يحب هذه النظارات؟ بغض النظر عن شكل وجهك ، تبدو رائعة على الجميع. هذه النظارة تنقل مظهرك الأنيق لدرجة أخرى. كما أنها تتوفر بألوان عديدة جدا. إذا ماكنت تبحث عن نظارات شمسية في 2020, فنظارة ريبان هذه رائعة جدًّا.
المواصفات:
إطارات معدنية.
نظارة شمسية غير مستقطبة: RB3025 نظارات شمسية من Aviator تتميز بعدسات Ray-Ban G-15 المذهلة غير المستقطبة ، والتي توفر حماية فائقة ضد ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
100٪ حماية للأشعة فوق البنفسجية: صُممت هذه النظارات الشمسية الأنيقة من قبل Top Gun يمكنك أن تشعر بالراحة مع العلم أن عدسات Ray-Ban ستوفر حماية 100 ٪ من الأشعة فوق البنفسجية.
ألوان متعددة الألوان: مع مجموعة متنوعة من ألوان الإطارات المعدنية للاختيار من بينها ، بما في ذلك الذهبي أو الفضي ، شاهد العالم من خلال مجموعة متنوعة من ألوان العدسات, وكلها توفر وضوح بصرية مثالية وحماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية.
خيارات أحجام متعددة: إختر من بين مجموعة متنوعة من خيارات الحجم بما في ذلك 55 مم و 58 مم و 62 مم. يوصى باستخدام 55 ملم للوجوه الأصغر أو الضيقة ، بينما يوصى بإستخدام 62 ملم الأكبر لذوي الرؤوس الكبيرة أو الوجوه العريضة. 58 مم هو الأنسب للرجال مع متوسط عرض الوجه.