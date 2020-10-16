أفضل 10 نظارات شمسية رجالية في 2020

خيارات أحجام متعددة: إختر من بين مجموعة متنوعة من خيارات الحجم بما في ذلك 55 مم و 58 مم و 62 مم. يوصى باستخدام 55 ملم للوجوه الأصغر أو الضيقة ، بينما يوصى بإستخدام 62 ملم الأكبر لذوي الرؤوس الكبيرة أو الوجوه العريضة. 58 مم هو الأنسب للرجال مع متوسط عرض الوجه.