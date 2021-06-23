افضل نظارات شمسية رجالية

SUNGLASSES





من لا يحب هذه النظارات؟ بغض النظر عن شكل وجهك ، تبدو رائعة على الجميع. هذه النظارة تنقل مظهرك الانيق لدرجة اخرى. كما انها تتوفر بألوان عديدة جدا. اذا ماكنت تبحث عن نظارات شمسية في 2020, فنظارة ريبان هذه رائعة جدًّا.



المواصفات:​ من لا يحب هذه النظارات؟ بغض النظر عن شكل وجهك ، تبدو رائعة على الجميع. هذه النظارة تنقل مظهرك الانيق لدرجة اخرى. كما انها تتوفر بألوان عديدة جدا. اذا ماكنت تبحث عن نظارات شمسية في 2020, فنظارة ريبان هذه رائعة جدًّا.

إطارات معدنية.​

نظارة شمسية غير مستقطبة: RB3025 نظارات شمسية من Aviator تتميز بعدسات Ray-Ban G-15 المذهلة غير المستقطبة ، والتي توفر حماية فائقة ضد ضوء الأشعة فوق البنفسجية.​

100٪ حماية للأشعة فوق البنفسجية: صُممت هذه النظارات الشمسية الأنيقة من قبل Top Gun يمكنك أن تشعر بالراحة مع العلم أن عدسات Ray-Ban ستوفر حماية 100 ٪ من الأشعة فوق البنفسجية.​

ألوان متعددة الألوان: مع مجموعة متنوعة من ألوان الإطارات المعدنية للاختيار من بينها ، بما في ذلك الذهبي أو الفضي ، شاهد العالم من خلال مجموعة متنوعة من ألوان العدسات, وكلها توفر وضوح بصرية مثالية وحماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية.​

خيارات أحجام متعددة: اختر من بين مجموعة متنوعة من خيارات الحجم بما في ذلك 55 مم و 58 مم و 62 مم. يوصى باستخدام 55 ملم للوجوه الأصغر أو الضيقة ، بينما يوصى باستخدام 62 ملم الأكبر لذوي الرؤوس الكبيرة أو الوجوه العريضة. 58 مم هو الأنسب للرجال مع متوسط عرض الوجه ، ويناسب الوجه المتوسط للمرأة ايضا.​





2. RAY-BAN ERIKA ROUND SUNGLASSES





هذه النظارة الشمسية مرنة وانيقة للجنسين, اظهر بمظهر انيق ورائع مع هذه النظارات من ري بان. كما انها تتوفر بألوان عديدة جدا.



المواصفات:​ هذه النظارة الشمسية مرنة وانيقة للجنسين, اظهر بمظهر انيق ورائع مع هذه النظارات من ري بان. كما انها تتوفر بألوان عديدة جدا.

نظارة شمسية دائرية كبيرة الحجم للجنسين: نظارة جاهزة للوصفات الطبية ، محمية بنسبة 100 ٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، وعصرية لكل من النساء والرجال.​

حماية بنسبة 100 ٪ للأشعة فوق البنفسجية: لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، تشمل هذه النظارات الشمسية عدسات بلاستيكية مغلفة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100 ٪. يبلغ عرض العدسات 54 مم او 53 مم، وهي متينة.​

إطارات نايلون المتينة: النظارات الشمسية Ray-Ban Erika متينة بشكل استثنائي. يتكون الإطار من النايلون خفيف الوزن وقوي.​

عدسات خفيفة الوزن: تتميز النظارات الشمسية Ray-Ban هذه بوجود عدسات عالية الجودة وخفيفة الوزن تساعد على تقليل إجهاد العين أثناء التواجد في الهواء الطلق.​

ألوان متعددة: اختر من بين ألوان إطارات متعددة.​





3. BOSS BY HUGO BOSS MEN’S RECTANGULAR SUNGLASSES





عندما تبحث عن اجمل نظارات شمسية فلا يمكنك تجاهل نظارات بوس. هذه النظارة تأتي بمظهر كلاسيكي انيق. مع هذه النظارة من بوس , ستظهر بمظهر انيق.



المواصفات:​ عندما تبحث عن اجمل نظارات شمسية فلا يمكنك تجاهل نظارات بوس. هذه النظارة تأتي بمظهر كلاسيكي انيق. مع هذه النظارة من بوس , ستظهر بمظهر انيق.

إطار من البلاستيك.​

100 ٪ طلاء حامي من الأشعة فوق البنفسجية.​