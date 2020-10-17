بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أعظم الرحمات أن يعلمك الله القرآن، قال تعالى:

"الرحمن علم القرآن"،

لن تتعلم القرآن إلا برحمة من الله جل جلاله

"وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لا

رحمة

من ربك"،

الله عز وجل يرحم العبد ثم يعلمه

"فوجدا عبدا من عبادنا أتيناه

رحمة

من عندنا وعلمناه من لدنا علما"،

لن توفق لتعاهد حفظك إلا برحمة من ربك

"ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عليه وكيلا إ لا

رحمة

من ربك"،اللهم ارحمنا وعلمنا القرآن وثبته في قلوبنا ويسره لنا برحمتك ياارحم الراحمين. كلما تلوت حرفا واحدا من القرآن تذكر أنه بعشر حسنات عند الله، فطوبى لمن صاحب القرآن وصار جليسه وأنيسه،

مراتب أخذ القرآن الكريم خمس مراتب أخذ القرآن الكريمخمس

الإستماع: قال الله تعالى

"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"

التلاوة :قال الله تعالى

"الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته"

الحفظ :قال الله تعالى

"بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم "

التدبر :قال الله تعالى

"كتاب أنزلناه إليم مبارك ليدبروا آياته"

العمل :قال الله تعالى

"الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه"

، اللهم إجعلنا من أهل القرآن وخاصته وممن حقق المراتب الخمس.