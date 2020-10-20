مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

space-cowboy

space-cowboy

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 سبتمبر 2020
المشاركات
101
النقاط
9
العمر
37
محل الإقامة
باريس
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل سنتين من اليوم وفي يوم 25 من اكتوبر بالضبط, ركبت الطائرة في مطار شارل دو غول لزيارة اطهر بقعة على وجه الأرض. فور الوصول لمطار جدّة احسست بقدسية هذه الارض الطيبة وانتابتني مشاعر عجيبة وكأنني ابن البلد بين اهلي واحبابي. الغريب في الأمر أن أمي هي الاخرى لم تسأل عن ابنائها طول الوقت رغم أنها من الأمهات التي يقلقن ويسألن طول الوقت عن ابنائهم (maman poule), لم تسألني عن إخوتي او تدعوني للإتصال بهم لأن روحانية وقدسية المكان تنسيك في كل عزيز. كيف لا وهي اشرف بقعة في الكون. امضيت اياما معدودة ولكن سبحان الله يبارك لك في وقتك وتحس وكأن اليوم يمضي وكأنه أسبوع. احببت المدينة المنورة واهلها اكثر من مكة المكرمة لسبب يعلمه الله.


مسجد قباء في المدينة

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باحة المسجد النبوي

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كنت اصور رقم باب المسجد تحرزا من نسيانه لأنني كنت اتفق مع أمي ان تنتظرني أمام احد ابواب المسجد. في اليوم الأول لم انتبه ووجدت نفسي حشرت نفسي مع النساء في باحة المسجد حتى بدأ يصيح بي أحد الشيوخ الموكلين بالحراسة "يا ولد ! يا إنت ! هنا مكان الحريم !!!". تقريبا نفس الأمر وقع لي في الحرم المكي مع الإزدحام. لا اخفيكم ان صاحبكم يعاني من قلة الإنتباه في الطرقان. غير سارح هههههههه


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من داخل المسجد النبوي

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في الطريق إلى الحرم المكي في يوم جمعة

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