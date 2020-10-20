السعادة في نظري

إبدأ بمعرفة الذات واعطها التقدير

فالسعادة لا تلج القلب بالانتظار

بل بالتخطيط والسهر وحسن التدبير

وقم لها مستعدا بالجد دون تبرير

واستعن بالله أولا وكن صبور

تبصر بعينك وعقلك كل جميل مهما تغير

فهو قدر ومكتوب كله خير

اختاره الله العزيز القدير

والرضى أحسن مافي الأمر

والحمد لله على نعمه للزيادة في كل خير

بقلم أ. كريمة لفضل