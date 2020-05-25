علمني حب الجزائر كيف أصنع السعادة في قلبي

السلام عليكم .. صح عيدكم يالحباب،قد جعل الله حب الجزائر باب واسع من أبوب السعادة في قلبي .. وقد علمني حبي للجزائر الجميلة كيف أدخل السعادة على قلبي .. أتخيل نفسي مسافرا إليها .. أسترجع ذكرياتي معها .....مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.