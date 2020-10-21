بدء العام الدراسي الجديد



غدا تفتح المدارس أبوابها إيذانًا ببدء عامٍ دراسيٍ جديد ، ويتوافد الطلاب صغاراً وكبارا ذكوراً وإناثا على المدارس في مرحلة جديدة وعام جديد ؛ ولهذا حريٌ بكل مؤمن طالبٍ ومعلم أن يتَّقيَ الله جل وعلا في هذه الرسالة المباركة والغاية الجليلة ألا وهي إتيان المدارس للتعلُّم والتعليم ، فإن طلب العلم هو أنفع الأمور المقربة إلى الله جل وعلا ، يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله : " العلم لا يعدِله شيء إذا صلحت النية " قيل وما صلاحها ؟ قال : " أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك " .

ولهذا حري بنا أن نستقبل هذا العام الجديد بتجديد النية وتأكيد الإخلاص وصدق الإقبال وقوة العزيمة لنحصِّل خير العلم وبركته وليكون العلم حجة لنا لا علينا .

وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يجعله على الجميع عام خيرٍ وبركة ونفعٍ وصلاح ، وأن يهدي شباب المسلمين وبناتهم ، وأن يردَّهم إلى الحق ردّاً جميلا وأن يبصِّرهم بالخير وأن يوفقهم إليه ، وأن يجعلنا جميعًا هداة مهتدين .



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله