" المفاتيح الثمانية :

1- الابتعاد عن تغذية غضب الاب من خلال كثرة التشكي من سلوك الابن.

2- الحرص على ابعاد الابن من مواجهة ابيه اثناء هياج االاب .لان رد الابن او تبرير سلوكه قد يزيد من ثورة غضبالاب.

3- التدخل بالقوة العاطفية للام من خلال الاستعطاف والترجي والتوسل للاب..وحذار من الكبرياء في موقف حماية الابن من تهور الاب وقرارته القاسية جدا.

4- تذكير الاب بمواقف الحاجة للابن خاصة عند المرض او الكبر .لكن بعد ان يهدأ.

5- الجلوس مع الابن في جلسة خاصة بعيدة عن الاب ومحاولة توجيه انظاره الى المستقبل.مع تخفيف الضعط النفسي عليه ليجد التعويض.

6- تجنب تشويه صورة الاب في عين الابن" بيك ما هوش عبد....بيك مهبول.....الخ. فهذه العبارلت لا تخفف من الم الابن بل تزيد من مستوى الاحباط والقلق لديه

7- استخدام عنصر آخر للمساندة النفسية خاصة صديق او زميل دراسة حاولي ان تكوني قريبة من ابنك على الاقل لك رقم بعض هواتف رفاقه..فقد تكوني في حاجة ماسة لها حين يغادر الابن البيت بمحض ارادته او طردا من قبل ابيه.

8- حاولي انتهاج اسلوب الاصغاء الى الابن وتجنب اسلوب الوعض خاصة في حالة التشنج او ثورة الغضب فهذا سيكون له اثار عكسية حيث يقول الابن معبرا عن رفضه " ماكومش حاسين بيا...."

مخ الهدرة : ايتها الام افعل المستحيل لا تستسلمي افعل ما في وسعك لحماية ابنك ... كوني قوية ولا تقف مثل المسمار ...