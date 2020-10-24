7 أطعمة أساسية لمنع تساقط الشعر

طبيب صحتك
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عندما يكون الشعر صحيًا ويتغذى ، سيكون قادرًا على النمو ، ولكن عندما يعاني الشعر من نقص التغذية ، سيكون عرضة للتقصف ويمكن أن يصبح تساقط الشعر مشكلة كبيرة ، إذا لم يتم التعامل معه بشكل جيد في الوقت المناسب. ومع ذلك ، هناك فئات غذائية معينة مثل السيروم الفعال لشعرك ويمكن أن يوقف تساقط الشعر ، أو على الأقل يقلل من تساقطه بسهولة ، إليك الأطعمة السبعة الأساسية التي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر:
- البروتين - يتكون شعرك بشكل أساسي من البروتين وعندما يكون هناك كمية أقل من البروتين في نظامك الغذائي ، فإن شعرك لا بد أن يتحمل العبء الأكبر منه. الآن ، قد تعتقد أن لديك بروتينًا في نظامك الغذائي ، لكن ما لن تعرفه هو أن باقي الجسم يأخذ البروتين ، وآخره فقط يصل إلى الشعر. لذا ، فأنت بحاجة إلى بعض البروتينات الإضافية في نظامك الغذائي لضمان وصول الكمية الكافية إلى شعرك أيضًا. من السهل العثور على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين وإذا قمت بتضمينها في نظامك الغذائي المعتاد ، يجب أن تلاحظ انخفاضًا كبيرًا في تساقط الشعر. إذا كنت غير نباتي ، يمكنك أن تأكل الدجاج والديك الرومي وصفار البيض. وتشمل الخيارات النباتية الكرنب والفول السوداني والزبادي اليوناني والفاصوليا والعدس والتوفو.
- الحديد - إذا كنت ترغب في الحصول على شعر صحي ، فأنت بحاجة إلى الدورة الدموية المناسبة والدورة الدموية المناسبة ، فأنت بحاجة إلى الحصول على كمية كافية من الحديد في نظامك الغذائي ، لأن الحديد يساعد في توصيل الدم والأكسجين بشكل صحيح إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك فروة رأسك. أظهرت الدراسات أنه عند حدوث فقر الدم المرتبط بنقص الحديد في الجسم ، يكون هناك تساقط للشعر أيضًا ويمكن أن يحسن علاج الحالة صحة الشعر أيضًا. أسهل طريقة لزيادة الحديد في نظامك الغذائي هي إضافة جميع أنواع الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفاصوليا والحبوب الكاملة. يمكنك أيضًا تضمين اللحوم الحمراء وصفار البيض والمحار وبلح البحر والمحار أيضًا.
- السيلينيوم -Selenium هو عنصر التتبع التي وجدت في الجسم ويساعد على جعل seleno-البروتينات، التي هي بحاجة للحصانة، والتمثيل الغذائي وتشجيع أيضا نمو الشعر الجديد، من خلال تحفيز بصيلات الشعر الجديدة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من السيلينيوم في جسمك ، فسيتم استخدام السيلينيوم الموجود وسيؤدي ذلك إلى تشوهات في بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى التكسر. قبل أن تندفع إلى أقرب عيادة لاستعادة الشعر في دلهي ، قد ترغب في تجربة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم مثل الجمبري والسردين والأسماك مثل التونة والهلبوت والمكسرات البرازيلية.
- الزنك - في حين أن الزنك يمكن أن يعزز نمو وإصلاح الأنسجة ، فإنه مهم أيضًا لفروة الرأس وصحة الشعر ، لأنه يمكن أن يحافظ على إنتاج الغدد التي تفرز الزيت الموجودة على فروة الرأس. من أجل الحصول على كميات كافية من الزنك في نظامك الغذائي المعتاد ، قم ببساطة بتضمين بذور القمح والحمص وإذا كنت غير نباتي ، فقم بالمحار ولحم البقر وكبد العجل.
- أوميغا 3 الأحماض الدهنية - هذا عامل حاسم ليس فقط للحصول على بشرة رائعة ، ولكن أيضًا للشعر الجيد حقًا. بمجرد وصول أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى فروة الرأس ، سوف تخترق جذع الشعر وأغشية الخلايا وتضمن نمو الشعر بشكل صحيح. كما أنها تزيد من مرونة الشعر ، مما يقلل أيضًا من فرص التكسر. ومع ذلك ، فإن مشكلة أحماض أوميغا 3 الدهنية هي أن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده ، ولهذا السبب تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بها - سمك السلمون ، والتونة ، والجوز ، وبذور الكتان ، واللفت ، وبراعم بروكسل كلها. مصادر رائعة.
- فيتامينات - فيتامينات ضرورية لنمو الشعر، وخاصة A و C، لأن هذه المساهمة في إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية موجودة في بصيلات الشعر الخاص بك. الزهم ليس فقط مكيفًا طبيعيًا للجسم ، بل هو أيضًا ما يساعد على منع التقصف. يزيد فيتامين ج الحديد في الجسم مما يؤدي إلى أكسجة بصيلات الشعر بشكل أفضل. ما عليك سوى إضافة بعض السلق السويسري أو السبانخ أو البروكلي إلى سلطتك أو صنع بعض البطاطا المقلية أو حساء اليقطين للحصول على ما يكفي من فيتامين أ وج في نظامك الغذائي.
- المغنيسيوم - على الرغم من أنه أحد أكثر المعادن وفرة في الجسم ، إلا أنه ضروري أيضًا لعدد كبير من ردود الفعل في الجسم ، بما في ذلك نمو الشعر. لهذا السبب ، في كثير من الأحيان ، لا تكفي كمية المغنيسيوم في الجسم ويمكن أن يؤدي النقص بسهولة إلى تساقط الشعر. ومع ذلك ، هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والتي قد تكون موجودة في مطبخك الآن - الكاجو واللوز والأرز البني والعدس والهلبوت.