معلومات عجيبة عن الذئب

أنثى الذئب التي تسمى بـ "السرحانة" عندما تجد شريك حياتها فإنها تعيش معه طول حياتها ولا تستبدله بآخر حتى بعد موته، وذكر الذئب لا يعاشر أنثى أخرى حين يكون مرتبطاً بزوجة، حتى لا يضيع ويتفرق نسله، وهو في هذا أحرص حتى من البشر

كذلك الذئاب لا تترك والديها عندما يكبرا في العمر ويعجزا عن تأمين غذائهما، فشباب الذئاب يصيدون ويأتون بالفرائس إلى أوكارهم حيث يتشاركون الأكل مع والديهم الكبار وأشبالهم الصغار.

معلومة أخرى.. الذئب هو الكائن الوحيد الذي يستطيع قتل الجن.

لذلك يطلق البدو على الذئاب "نسل الملوك".

لماذا يقال خليك ذيب ؟!

لماذا الذيب بالذات ؟

معلومات قد لا نعرفها عن الذئب :

1- لا يأكل الجيفة مطلقًا .

2- هو من السباع ومن سلالة ملوك الحيوانات.

3- لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو اخته كباقي الحيوانات .

4- وفاء الأزواج لديه منقطع النظير أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة وكذلك تفعل الأنثى و لذلك فإن الذئب يعرف أبناءه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد .

5- في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالات انتحار وقليل ما يبقى أحد الزوجين على قيد الحياة.

6- يُلقب الذئب بالابن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء ويطعموهما .

فلذلك عندما يطلقون لقب الذئب على رجل فهم يأملون به أن يحمل صفات الذئب مثل الشجاعة والوفاء للقطيع والوفاء للزوجة والتنزه عن السفاسف وعزة النفس ومبرة الوالدين .

معلومات قيّمة و فعلًا نحن نجهل الكثير ،

مع إننا نقول للأطفال في بعض المواقف خلك ذيب دون معرفة حقيقية بصفاته..

سبحان الله الخالق الذي أعطاه تلك الصفات الجميلة دون غيره من بقية الحيوانات .