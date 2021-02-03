اخلاق الذئاب

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
181
النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
معلومات قد لا نعرفها عن الذئب

1- لا يأكل الجيفة مطلقًا
2- هو من السباع ومن سلالة ملوك الحيوانات
3- لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو اخته كباقي الحيوانات
4- وفاء الأزواج لديه منقطع النظير أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة وكذلك تفعل الأنثى و لذلك فإن الذئب يعرف أبنائه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد
5- في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالات انتحار وقليل ما يبقى أحد الزوجين على قيد الحياة
6- يُلقب الذئب بالأبن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الابناء ويطعموهما
** لذلك عندما يطلقون لقب (الذئب) على الرجل ، عليه ان يفخر بهذا اللقب لأنه يحمل صفات الذئب مثل الشجاعة .. والوفاء للعائله والوطن .. والوفاء للزوجة .. والتنزه عن السفاسف .. وعزة النفس .. وطاعة الوالدين
 
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