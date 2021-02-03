اخلاق الذئاب

معلومات قد لا نعرفها عن الذئب



1- لا يأكل الجيفة مطلقًا

2- هو من السباع ومن سلالة ملوك الحيوانات

3- لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو اخته كباقي الحيوانات

4- وفاء الأزواج لديه منقطع النظير أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة وكذلك تفعل الأنثى و لذلك فإن الذئب يعرف أبنائه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد

5- في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالات انتحار وقليل ما يبقى أحد الزوجين على قيد الحياة

6- يُلقب الذئب بالأبن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الابناء ويطعموهما

** لذلك عندما يطلقون لقب (الذئب) على الرجل ، عليه ان يفخر بهذا اللقب لأنه يحمل صفات الذئب مثل الشجاعة .. والوفاء للعائله والوطن .. والوفاء للزوجة .. والتنزه عن السفاسف .. وعزة النفس .. وطاعة الوالدين