حَبْ نْعَرَّسْ 09 :

تمرُ أيام الطفولة فرحًا ولعبًا، وحزناً وألمًا، ثم يلجُ الفتى عالم الرجولة، وفي المقابل تكتملُ معالمُ الأنوثة في جسم وعقل من كانت بالأمس طفلة صغيرة، لتتولدَ عند كل شاب وفتاة رغبة مُلحة في الارتباط بالآخر. رغبة تدفع الرجل إلى التفكير في البحث عن شريكة الحياة، وتعيشُ الشابة مع نفسها في حديث داخلي رحلة ضبط الصورة الموجودة في خيالها لمواصفات فتى الأحلام .

الخلاصة:إن شعور الشاب بأنه باتَ رجلا، وإحساسه الداخلي بإكتمال النّضج الجنسي والعقلي والعاطفي يعدُ الخطوة الأولى نحو الانطلاق في رحلة الارتباط، وإذا لم يهتدي الشاب إلى التكفير بجدية في ذلك ويتخذ القرار الصائب في الاختيار، فإنه لا شك سيكون سلوكه وتفكيره قاصرا وغير ناضج، يتراوحُ بين التمَاطل والتّرَاخي وعدم الرّغبة، أو العبث والتَّسرع والاستهتار بعملية الاختيار والارتباط الشرعي عبر سنة الزواج .