حَبْ نْعَرَّسْ" 04 :

لأنّه لم يُفكر في السيارات الأخرى التي تسير خلفه، أو على يساره، واهْتَم فقط بحماية سيارته الجديدة من بعض الحُفر الموجودة في الطريق، كاد في عدة مَرات أن يسبب في حوادث خطيرة. هذا المثال أيها الأصدقاء يعكسُ نوعًا من التفكير لدى بعض الأفراد الذين يتخذون قرارات مُتسرعة، وبناء على مُعطيات قاصرة أو من زاوية واحدة .

وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الارتباط فعلى الرغم من كونه قرارا فرديا يتعلق بمستقبل حياة الشاب أو الفتاة، إلا أن الحكمة في التصرف ومراعاة الظروف المحيطة بالفرد يعد أحد أركان القرار الصائب ولا يعنى أبدا أن مُتخذ القرار مَسلوب الحرية في تقرير مصيره.

الخلاصة:

أخي الشباب أختي الشابة، إن أحد أركان قوة الشخصية تكمن في قدرتها على النظرة الشمولية للأمور والموازنة بين رغباتنا وأهدافنا الخاصة، ومعطيات المحيط والظرف الذي نعيش فيه..وإن أحد مؤشرات الخلل يكمن في عبارة: "مَا عْلبَالِي حَتَّى بْوَاحَدْ" أو "هَذَا رَايِي وَدَزُّو مْعَاهُم .