كيف ننتصر لنبينا صلى الله عليه و سلم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله
السلام عليكم رواد و اعضاء اللمة الطيبة
قبل ايام خرج علينا رجل الإليزي الأول ابن الفاسقة ماكرون
بخرجة تعكس مدى تخبط الرجل و مزاجيته و عدم رشده
و تطاوله على اشرف الخلق و سيدهم و افضلهم قاطبة
و اعلن حربا رسمية على الاسلام و المسلمين بقيادة فرنسا الاستعمارية
لتتجلى لنا هته الدويلة بوجهها القبيح و العنصري منذ قيامها
رغم محاولاتها الكاذبة انها دولة متحضرة تحترم كل البشر و دياناتهم
مكرون أبان عن الحقيقة الكاملة لفرنسا أنها دولة وجدت لمحاربة الاسلام
كما كانت و ستبقى الى ان يرث الله الارض من عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد هذا الامر الجلل كان هناك ردود فعل
كرد على هته الهجمة الوقحة
لكن اختلفت هته الردود بين ما هو افتراضي و عملي
فنجد من كان اقصى رده تغيير البروفايل في الفيسبوك
و منه ما وصل حد مقاطعة المنتجات الفرنسية
و منهم من قال ان افضل انتصار للنبي هو العودة الى هديه و سنته
أما
أنتم
فكيف ترون الطريقة الصحيحة للإنتصار للنبي صلى الله عليه و سلم
إليكم الخط
اترككم مع هته الانشودة
السلام عليكم رواد و اعضاء اللمة الطيبة
قبل ايام خرج علينا رجل الإليزي الأول ابن الفاسقة ماكرون
بخرجة تعكس مدى تخبط الرجل و مزاجيته و عدم رشده
و تطاوله على اشرف الخلق و سيدهم و افضلهم قاطبة
و اعلن حربا رسمية على الاسلام و المسلمين بقيادة فرنسا الاستعمارية
لتتجلى لنا هته الدويلة بوجهها القبيح و العنصري منذ قيامها
رغم محاولاتها الكاذبة انها دولة متحضرة تحترم كل البشر و دياناتهم
مكرون أبان عن الحقيقة الكاملة لفرنسا أنها دولة وجدت لمحاربة الاسلام
كما كانت و ستبقى الى ان يرث الله الارض من عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد هذا الامر الجلل كان هناك ردود فعل
كرد على هته الهجمة الوقحة
لكن اختلفت هته الردود بين ما هو افتراضي و عملي
فنجد من كان اقصى رده تغيير البروفايل في الفيسبوك
و منه ما وصل حد مقاطعة المنتجات الفرنسية
و منهم من قال ان افضل انتصار للنبي هو العودة الى هديه و سنته
أما
أنتم
فكيف ترون الطريقة الصحيحة للإنتصار للنبي صلى الله عليه و سلم
إليكم الخط
اترككم مع هته الانشودة