كيف ننتصر لنبينا صلى الله عليه و سلم

بسم الله

السلام عليكم رواد و اعضاء اللمة الطيبة



قبل ايام خرج علينا رجل الإليزي الأول ابن الفاسقة ماكرون

بخرجة تعكس مدى تخبط الرجل و مزاجيته و عدم رشده

و تطاوله على اشرف الخلق و سيدهم و افضلهم قاطبة



و اعلن حربا رسمية على الاسلام و المسلمين بقيادة فرنسا الاستعمارية



لتتجلى لنا هته الدويلة بوجهها القبيح و العنصري منذ قيامها

رغم محاولاتها الكاذبة انها دولة متحضرة تحترم كل البشر و دياناتهم



مكرون أبان عن الحقيقة الكاملة لفرنسا أنها دولة وجدت لمحاربة الاسلام

كما كانت و ستبقى الى ان يرث الله الارض من عليها

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بعد هذا الامر الجلل كان هناك ردود فعل

كرد على هته الهجمة الوقحة

لكن اختلفت هته الردود بين ما هو افتراضي و عملي

فنجد من كان اقصى رده تغيير البروفايل في الفيسبوك

و منه ما وصل حد مقاطعة المنتجات الفرنسية

و منهم من قال ان افضل انتصار للنبي هو العودة الى هديه و سنته



أما

أنتم

فكيف ترون الطريقة الصحيحة للإنتصار للنبي صلى الله عليه و سلم