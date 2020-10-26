كيف ننتصر لنبينا صلى الله عليه و سلم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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ذكر
بسم الله
السلام عليكم رواد و اعضاء اللمة الطيبة

قبل ايام خرج علينا رجل الإليزي الأول ابن الفاسقة ماكرون
بخرجة تعكس مدى تخبط الرجل و مزاجيته و عدم رشده
و تطاوله على اشرف الخلق و سيدهم و افضلهم قاطبة

و اعلن حربا رسمية على الاسلام و المسلمين بقيادة فرنسا الاستعمارية

لتتجلى لنا هته الدويلة بوجهها القبيح و العنصري منذ قيامها
رغم محاولاتها الكاذبة انها دولة متحضرة تحترم كل البشر و دياناتهم

مكرون أبان عن الحقيقة الكاملة لفرنسا أنها دولة وجدت لمحاربة الاسلام
كما كانت و ستبقى الى ان يرث الله الارض من عليها
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بعد هذا الامر الجلل كان هناك ردود فعل
كرد على هته الهجمة الوقحة
لكن اختلفت هته الردود بين ما هو افتراضي و عملي
فنجد من كان اقصى رده تغيير البروفايل في الفيسبوك
و منه ما وصل حد مقاطعة المنتجات الفرنسية
و منهم من قال ان افضل انتصار للنبي هو العودة الى هديه و سنته

أما
أنتم
فكيف ترون الطريقة الصحيحة للإنتصار للنبي صلى الله عليه و سلم
إليكم الخط

اترككم مع هته الانشودة

 
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