دعاء الاستخارة للزواج

allahm3ana
:: عضو منتسِب ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعاء الاستخارة الصحيح للزواج من سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه
الدعاء
اللهمَّ إني أستخيرُك بعِلمك، وأستقْدِرُكَ بقُدرتِك، وأسألُك من فَضلِك،
فإنَّك تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنت علَّامُ الغيوب،
اللهمَّ فإنْ كنتَ تَعلَمُ أن زواجي من فلانة بنت فلان (يسميها)
أو إن كانت امرأة تستخير فتقول: إن كنت تعلم أن زواجي من
فلان بن فلان (تسميه) خيرًا لي في عاجلِ أمْري وآجلِه،
أو في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمري، فاقْدُرْه لي، ويَسِّره لي،
ثم بارِكْ لي فيه، اللهمَّ وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّ زواجي من
فلانة بنت فلان شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمْري،
أو في عاجِلِ أمْري وآجِلِه، فاصْرفه عني واصْرِفني عنه،
واقدُرْ لي الخيرَ حيثُ كانَ ثمَّ رضِّني به.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين
دعاء الاستخارة الصحيح للزواج من سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه
الدعاء
اللهمَّ إني أستخيرُك بعِلمك، وأستقْدِرُكَ بقُدرتِك، وأسألُك من فَضلِك،
فإنَّك تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنت علَّامُ الغيوب،
اللهمَّ فإنْ كنتَ تَعلَمُ أن زواجي من فلانة بنت فلان (يسميها)
أو إن كانت امرأة تستخير فتقول: إن كنت تعلم أن زواجي من
فلان بن فلان (تسميه) خيرًا لي في عاجلِ أمْري وآجلِه،
أو في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمري، فاقْدُرْه لي، ويَسِّره لي،
ثم بارِكْ لي فيه، اللهمَّ وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّ زواجي من
فلانة بنت فلان شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمْري،
أو في عاجِلِ أمْري وآجِلِه، فاصْرفه عني واصْرِفني عنه،
واقدُرْ لي الخيرَ حيثُ كانَ ثمَّ رضِّني به.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين