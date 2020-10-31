سنه مهجوره في الدعاء

إلياس

إلياس

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انَّ من آداب الدعاء العظيمة رفعَ اليدين في الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لثبوت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم قال (( المسألةُ : أن ترفعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أو نَحْوَهما، والاستغفارُ أن تُشِيرَ بأُصْبُعٍ واحدةٍ، والابتهالُ : أن تَمُدَّ يَدَيْكَ جميعًا )) [1]

الفائده من الحديث ::
المعنى: في السؤال من الله: ينبغي رفع اليدين حذْو المنكبين او فوقهما بقليل

وفي الاستغفار من الذنوب: من أدب الاستغفار الاشارة بالسبّابة

وفي الابتهال أنه بمعنى التضرع إلي الله والاجتهاد في الدعاء والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن النفس، أدبه ( أن تمد يديك جميعا ) أي حتى يرى بياض إبطيك الدليل قول انس بن مالك رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ ((يرفعُ يدَيه في الدعاءِ . حتى يُرى بياضُ إبطَيه .)) [2]




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[1]الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2196خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

[2]الراوي: أنس بن مالك المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 895خلاصة حكم المحدث: صحيح
 
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