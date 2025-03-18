سنن مهجوره في العشر الأواخر من رمضان

إلياس

إلياس

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⭕ سنة #متروكة
الاغتسال في العشر الأواخر من #رمضان.! 👇👇
⭕ يستحب الإغتسال بين المغرب والعشاء في العشر
الاواخر من رمضان و روي ذلك عن جمع من السلف الصالح رحمهم الله

⭕ قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف :
"و لفظ حديث عائشة :
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان رمضان قام و نام فإذا دخل العشر شد المئزر و اجتنب النساء و اغتسل بين الأذانين و جعل العشاء سحورا .أخرجه ابن أبي عاصم"

ومن الاثار التي تروى في استحباب الغسل بين المغرب والعشاء في العشر الاواخر من رمضان👇

⭕ عن حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة من رمضان فاغتسل النبي صلى الله عليه و سلم و ستره حذيفة و بقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة و ستره النبي صلى الله عليه و سلم .
خرجه ابن أبي عاصم .

⭕ و قال ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر .

⭕ و كان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة و منهم من كان يغتسل و يتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة سبع و عشرين من رمضان.

⭕ و روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه :
أنه إذا كان ليلة أربع و عشرين اغتسل و تطيب و لبس حلة إزار أو رداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل.

⭕ كان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث و عشرين و أربع و عشرين و يلبس ثوبين جديدين و يستجمر و يقول : ليلة ثلاث و عشرين هي ليلة أهل المدينة و التي تليها ليلتنا يعني البصريين.

⭕ قال حماد بن سلمة : كان ثابت البناني و حميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما و يتطيبان و يطيبون المسجد بالنضوح و الدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر.

⭕ قال ثابت : كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم و كان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر

⭕ فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف و التزين و التطيب بالغسل و الطيب و اللباس الحسن كما يشرع ذلك في الجمع و الأعياد و كذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كما قال تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } بتصرف عن:عبدالرحمن الفقيه

• أنشـر فكم ممن سيحي سنة مهجورة بسببك.!
 

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