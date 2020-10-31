



كيف تتعامل مع توتر الأطفال

توتر الأطفال

كما البالغين فإنّ الأطفال أيضًا يُعانون من التوتر والقلق في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات قد يؤثر التوتر على حياة الطفل مما يحتاج إلى إعطاء الأهل تعليمات مهمة لكيفية التعامل مع توتر الأطفال، وقد يشعر الطفل بالتوتر والقلق إزاء أشياء مختلفة، وقد يكون بعض هذا التوتر طبيعيًّا وجزءًا من نموهم، ومن الشائع أن يحدث التوتر عند الأطفال -الذين تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر والثلاث سنوات- إثر توتر الانفصال، بحيث يُصبح الطفل ملتصقًا بأبويهِ عند الانفصال، ومن الشائع أيضًا أن يُعاني الطفل في سن ما قبل المدرسة من الخوف، والرُهاب المُحدد من مثل الحيوانات، والحشرات، والمرتفعات، وفي هذا المقال سيتم ذكر كيف تتعامل مع توتر الأطفال.[١]





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أنواع توتر الأطفال

يؤدي التوتر عند الأطفال إلى الشعور بالخوف، والقلق، وقد يغير في سلوكيات الطفل، ونومهِ وتناولهِ للطعام، وقد يُعاني الطفل من أنواع مختلفة من التوتر، وفيما يأتي بيان أنواع توتر الأطفال:[٢]



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اضطراب القلق العام: ويؤدي هذا النوع من التوتر عند الأطفال إلى القلق والتوتر من جميع الأشياء، ومن أشهر الحالات التي يتوتر منها الطفل؛ الواجبات المدرسيّة، أو الاختبارات، أو ارتكاب الأخطاء.​

اضطراب قلق الانفصال: قد يُعاني الأطفال وخاصةً الصغار منهم من التوتر للمرة الأولى التي ينفصل فيها عن أبويهِ، ولكن سرعان ما يعتادوا على الشخص الجديد ويقل التوتر والقلق لديهم.​

الرُهاب المُحدد: من الطبيعيّ أن يشعر الأطفال الصغار بالخوف والتوتر من الظلام، الوحوش، الحيوانات الكبيرة، والألعاب الناريّة، ويُمكن للأبوين مساعدة الأطفال على الشعور بالأمان والهدوء مرة أخرى.​

أعراض توتر الأطفال

الأعراض الجسديّة: تسارع نبضات القلب. سرعة التنفس. ألم في العضلات خاصةً في المعدة والرأس. اهتزاز. زيادة في التعرق. تعب وإعياء. دوخة.

الأعراض العاطفيّة: الخوف والقلق المتواصل والمستمر. الخوف والتوتر من الأشياء قبل حدوثها. تهيّج. مشاكل في النوم. عدم القدرة على الاسترخاء.



كيف تتعامل مع توتر الأطفال

التحدث مع الطفل بشأن قلقهِ ومخاوفهِ.

طمأنة الطفل وإظهار التفهم لشعوره من الأمور الهامة التي تُساعد في التقليل من التوتر لديهم.

توضيح ماهية القلق والآثار الجسدية على الناجمة عن ذلك، ويُنصح بذلك في الحالات التي يكون فيها الطفل كبيرًا بما فيهِ الكفاية،

وصف القلق والتوتر لدى الطفل على أنهُ مثل الموجات التي تتراكم ثم تتراجع مرة أخرى.

مساعدة الطفل على إيجاد حلول مناسبة لشعورهِ بالقلق والتوتر.

توضيح الأعراض وعلامات القلق والتوتر للطفل.

تشجيع الطفل على طلب المساعدة عند الحاجة.

المحافظة على روتين محدد للأطفال وذلك لمساعدتهم على الاطمئنان وتقليل التوتر لديهم.

ممارسة أساليب الاسترخاء مع الطفل مثل؛ مثل أخذ أنفاس عميقة، وممارسة اليوغا.

يُعد التوتر عند الأطفال من أكثر المشاكل العقلية التي يُعاني منها الطفل، وقد يؤدي التوتر عند الأطفال إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية والأعراض العاطفية، وفيما يأتي بيان أعراض توتر الأطفال:[٣]إذا كان الطفل يُعاني من التوتر والقلق فهناك العديد من الأمور التي يُمكن للوالدين القيام بها للتخفيف من الأعراض عند الطفل، وفيما يأتي بيان كيف تتعامل مع توتر الأطفال بالطريقة الصحيحة:[١]