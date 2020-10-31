الأفضل في اللمة خلال شهر أكتوبر 2020

هل تذكرون هذا الإسم؟ أوفيليا؟ إنه إسم امرأة قوقازية كنت قد رسمتها قبل اكثر من سنة. لكن قصتها معي بدأت قبل ذلك بكثير عندما كانت تربطني بها مراسلات أدبية وفنية اوثقت اواصل الصداقة بين روحين ثائرتين على ابجديات التواصل الكلاسيكية التي يفهمها الجميع. لغة حالمة جمعت بين الكلمات والصور والموسيقى...