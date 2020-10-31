الأفضل في اللمة خلال شهر أكتوبر 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,487
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاهو شهر أكتوبر يمضي!
لكن في اللمة كان لهذا الشهر وقْع خاص!
فقد شهدنا نشاطا وابداعا وحضورا غير باقي الأشهر الماضية فهنيئا لمن كان ضمن باقة التميز لهذا الشهر..
أفضل عضو/ة:
@space-cowboy
اثبت حضوره من خلال مواضيعه الراقية وردوده الهادفة وثفافته الواسعة. بارك الله فيك.
@Andy_Delort
لايزال يحافظ على لمعانه ونشاطه الذي تعودنا عليه فهو العضو الذي تميز بأسلوبه الساخر الهادف. بارك الله فيك.
@إلياس حضور طاغ ومواضيع بارك الله فيك.
@منى كريم تبدو للوهلة الأولى أنها مشاغبة لكن بداخلها روح طيبة وعقل ناضجة اثبتت نفسها من خلال مواضيعها الرائعة وحضورها الطاغي. بارك الله فيك.
@randa.hac هي الرزانة والهدوء والقلم الرائع
اثبتت نفسها من خلال مواضيعها القيمة.
@sanaya التي تعتبر احدى اوفى بنات اللمة الطيبات التي كانت حاضرة بمواضيعها وردودها هذا الشهر بارك الله فيك.
تتحصلون على وسام
افضل مشرف/ة:
@ماغيكاي تشان لاتزال محافظة على نشاطها وحضورها بارك الله فيك.
@جليلوس شكرا لنشاطك هذا الشهر.
تتحصلون على وسام
أفضل مراقب/ة:
@Yasmina zahra نشاط مواضيع وحضور.
@سكون الفجر حضور ونشاط بارك الله فيكما.
تتحصلان على وسام
افضل المواضيع:
@ظل سريالية
@Andy_Delort
@سعد606
@space-cowboy
@Soumia hadj mohammed
@ليليا مرام
تتحصلون علئ وسام
بارك الله فيكم
مع تحيات ادارة المنتدئ
@الامين محمد
@السلطانة
هاهو شهر أكتوبر يمضي!
لكن في اللمة كان لهذا الشهر وقْع خاص!
فقد شهدنا نشاطا وابداعا وحضورا غير باقي الأشهر الماضية فهنيئا لمن كان ضمن باقة التميز لهذا الشهر..
أفضل عضو/ة:
@space-cowboy
اثبت حضوره من خلال مواضيعه الراقية وردوده الهادفة وثفافته الواسعة. بارك الله فيك.
@Andy_Delort
لايزال يحافظ على لمعانه ونشاطه الذي تعودنا عليه فهو العضو الذي تميز بأسلوبه الساخر الهادف. بارك الله فيك.
@إلياس حضور طاغ ومواضيع بارك الله فيك.
@منى كريم تبدو للوهلة الأولى أنها مشاغبة لكن بداخلها روح طيبة وعقل ناضجة اثبتت نفسها من خلال مواضيعها الرائعة وحضورها الطاغي. بارك الله فيك.
@randa.hac هي الرزانة والهدوء والقلم الرائع
اثبتت نفسها من خلال مواضيعها القيمة.
@sanaya التي تعتبر احدى اوفى بنات اللمة الطيبات التي كانت حاضرة بمواضيعها وردودها هذا الشهر بارك الله فيك.
تتحصلون على وسام
افضل مشرف/ة:
@ماغيكاي تشان لاتزال محافظة على نشاطها وحضورها بارك الله فيك.
@جليلوس شكرا لنشاطك هذا الشهر.
تتحصلون على وسام
أفضل مراقب/ة:
@Yasmina zahra نشاط مواضيع وحضور.
@سكون الفجر حضور ونشاط بارك الله فيكما.
تتحصلان على وسام
افضل المواضيع:
( للنساء ! 🙋✨) العزوبية 😌 Vs الزواج 😖👈💭💕
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@ظل سريالية
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www.4algeria.com
تتحصلون علئ وسام
بارك الله فيكم
مع تحيات ادارة المنتدئ
@الامين محمد
@السلطانة
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