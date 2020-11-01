شبيك لبيك ......طلباتكم أوامر

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,075
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها اللماويون أيتها اللماويات ....أعرفكم أتم المعرفة وأعرف أن في قلوبكم أماني كثيرة وكثيرة بطبعنا كبشر أن نتمنى كل شيء وحتى واننا لا نحصل على ما نريد لكنه طبعنا البشري وخيالنا الواسع ...يجلعنا نتمنى ساعات اشياء عادية نخصل عليها وكرات اشياء خيالية فقط نتمناها

الآن ....دعوني اتخيل نفسي خيالكم الواسع

هل من أحلامكم الفلل الفاخرة.....🥰🥰
....عن نفسي تعجبني قصور الخليج 🙄🙄يصحك واحد نقطعو

هل من أحلامكم السيارات الفارهة ....🙄🙄.....عن نفسي ياااااااس ..فيراري وها دلالي غير نركبها ونموت 😭🤣😂


هل من احلامكم التسوق فالمحلات الغالية والاكياس الحميلة واشهر الماركات ....🙄🙄🙄🙄....عن نفسي شوارع ايطاليااااااا بيتزاااااااا......وندي واحد يرفدلي ساشيات قلنا بلا ضحك 🙄🙄🤣


هل تمنيتم قضاء الصيف في جزيرة من الجزر المخصصة 🙄🙄....عن نفسي .....جزر المالديف لاخرين ما نعرفهمش ومهم نشرب فكاس هذاك فوقو برابلي 😂🤣🤣🤣🤣.....ما نعومش نخاف القرش🙄🙄


هل تمنيتم حقيبة دولارات توضع امامكم الملليين وانتم تستهينون بها وكانها 100 ميل نتاع دزاير 🤣🤣...عن نفسي يفتحوها قدامي نطيح نتغاشى ما قدرتش نتخيلها هذي


بمل صراحة اليس بداخلكم حلم العيش برفاهية بدون فلسفة وكلام عن الحمم والمواعظ ضعوا لي امانيكم الحقيقية وخيالكن بهاته الحياة

صراحة ربي حطيتهالكم باغية نعيش سمانة مرفهة 🤣🤣🤣🤣



وبعد كل هذا الخيال اعود لواقعي واقول الحمد لله يا رب على نعمك وارزقنا منا رزقتهم. بصح غير فيراري ما نتخلاش عليها اه ونسيت ايفون ههههه


اقلامكم الذهبية سحلوا احلامكم على بايا نويل يجيكم بدجاجة طائرة ليلة السنة جديدة ويحقق امانيكم واحلامي

شكرا ودمتم
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,075
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
طلبي منك وحيد فقذ هو الدعاء لي للوالدين و اخوتي بالشفاء العاجل ان شاء الله و ان يسسهل لي اموري
سلمت يمناك الموضوع القيم
إضغط للتوسيع...
اكيد أخي ومن دون تعب سادعوا الله لهم في صلاتي والله
الله يشفيهم ويشفيني ويشفي كل مريض ووييسر أموركم ويرزقكم من أبوابه الواسعة يا رب ويحفظ الوالدين واخوتك يا رب
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,575
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
اكيد أخي ومن دون تعب سادعوا الله لهم في صلاتي والله
الله يشفيهم ويشفيني ويشفي كل مريض ووييسر أموركم ويرزقكم من أبوابه الواسعة يا رب ويحفظ الوالدين واخوتك يا رب
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
674
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
الان وبهذه اللحظة
اريد الذهاب الى مقهى خااااالي
فيه غير النادلة او النادل
على البحر بالطبع او على الهواء الطلق
كيما يقولو .... ونقعد نهدر ونهدر ونهدر والشخص لي في بالي يسمع (منقولش شكون 😛😛)
هل هي انانية ام جنون ام هبال ام ...
صدقا لا اريد اي شيء
لكن الان وبهذه اللحظة اريد هذا وبشدة
بهم بهم🙄😢😢 بصح مهوش حا يتحقق خخخخ 😏😏😏ماكلاه نحلم 🤓
اعتزلت الاحلام منذ عقود ههههه لي يسمع يقول عمري ميتين سنة ههههه
شكرا للموضوع تقبلي مروري
في حفظ الرحمن
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
674
النقاط
51
محل الإقامة
منقولش 😏😏
الجنس
أنثى
قال إلياس:
طلبي منك وحيد فقط و هو الدعاء لي لابي و امي و اخوتي بالشفاء العاجل ان شاء الله و يسهل اموري ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ربي يشفيهم اخي الياس ويخليهم تاج فوق راسك يارب
...
واخوتك !!!
طهور ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top