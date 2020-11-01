شبيك لبيك ......طلباتكم أوامر

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
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- 16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها اللماويون أيتها اللماويات ....أعرفكم أتم المعرفة وأعرف أن في قلوبكم أماني كثيرة وكثيرة بطبعنا كبشر أن نتمنى كل شيء وحتى واننا لا نحصل على ما نريد لكنه طبعنا البشري وخيالنا الواسع ...يجلعنا نتمنى ساعات اشياء عادية نخصل عليها وكرات اشياء خيالية فقط نتمناها
الآن ....دعوني اتخيل نفسي خيالكم الواسع
هل من أحلامكم الفلل الفاخرة.....
....عن نفسي تعجبني قصور الخليج يصحك واحد نقطعو
هل من أحلامكم السيارات الفارهة .........عن نفسي ياااااااس ..فيراري وها دلالي غير نركبها ونموت
هل من احلامكم التسوق فالمحلات الغالية والاكياس الحميلة واشهر الماركات ........عن نفسي شوارع ايطاليااااااا بيتزاااااااا......وندي واحد يرفدلي ساشيات قلنا بلا ضحك
هل تمنيتم قضاء الصيف في جزيرة من الجزر المخصصة ....عن نفسي .....جزر المالديف لاخرين ما نعرفهمش ومهم نشرب فكاس هذاك فوقو برابلي .....ما نعومش نخاف القرش
هل تمنيتم حقيبة دولارات توضع امامكم الملليين وانتم تستهينون بها وكانها 100 ميل نتاع دزاير ...عن نفسي يفتحوها قدامي نطيح نتغاشى ما قدرتش نتخيلها هذي
بمل صراحة اليس بداخلكم حلم العيش برفاهية بدون فلسفة وكلام عن الحمم والمواعظ ضعوا لي امانيكم الحقيقية وخيالكن بهاته الحياة
صراحة ربي حطيتهالكم باغية نعيش سمانة مرفهة
وبعد كل هذا الخيال اعود لواقعي واقول الحمد لله يا رب على نعمك وارزقنا منا رزقتهم. بصح غير فيراري ما نتخلاش عليها اه ونسيت ايفون ههههه
اقلامكم الذهبية سحلوا احلامكم على بايا نويل يجيكم بدجاجة طائرة ليلة السنة جديدة ويحقق امانيكم واحلامي
شكرا ودمتم
أيها اللماويون أيتها اللماويات ....أعرفكم أتم المعرفة وأعرف أن في قلوبكم أماني كثيرة وكثيرة بطبعنا كبشر أن نتمنى كل شيء وحتى واننا لا نحصل على ما نريد لكنه طبعنا البشري وخيالنا الواسع ...يجلعنا نتمنى ساعات اشياء عادية نخصل عليها وكرات اشياء خيالية فقط نتمناها
الآن ....دعوني اتخيل نفسي خيالكم الواسع
هل من أحلامكم الفلل الفاخرة.....
....عن نفسي تعجبني قصور الخليج يصحك واحد نقطعو
هل من أحلامكم السيارات الفارهة .........عن نفسي ياااااااس ..فيراري وها دلالي غير نركبها ونموت
هل من احلامكم التسوق فالمحلات الغالية والاكياس الحميلة واشهر الماركات ........عن نفسي شوارع ايطاليااااااا بيتزاااااااا......وندي واحد يرفدلي ساشيات قلنا بلا ضحك
هل تمنيتم قضاء الصيف في جزيرة من الجزر المخصصة ....عن نفسي .....جزر المالديف لاخرين ما نعرفهمش ومهم نشرب فكاس هذاك فوقو برابلي .....ما نعومش نخاف القرش
هل تمنيتم حقيبة دولارات توضع امامكم الملليين وانتم تستهينون بها وكانها 100 ميل نتاع دزاير ...عن نفسي يفتحوها قدامي نطيح نتغاشى ما قدرتش نتخيلها هذي
بمل صراحة اليس بداخلكم حلم العيش برفاهية بدون فلسفة وكلام عن الحمم والمواعظ ضعوا لي امانيكم الحقيقية وخيالكن بهاته الحياة
صراحة ربي حطيتهالكم باغية نعيش سمانة مرفهة
وبعد كل هذا الخيال اعود لواقعي واقول الحمد لله يا رب على نعمك وارزقنا منا رزقتهم. بصح غير فيراري ما نتخلاش عليها اه ونسيت ايفون ههههه
اقلامكم الذهبية سحلوا احلامكم على بايا نويل يجيكم بدجاجة طائرة ليلة السنة جديدة ويحقق امانيكم واحلامي
شكرا ودمتم