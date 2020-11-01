شبيك لبيك ......طلباتكم أوامر

الان وبهذه اللحظةاريد الذهاب الى مقهى خاااااليفيه غير النادلة او النادلعلى البحر بالطبع او على الهواء الطلقكيما يقولو .... ونقعد نهدر ونهدر ونهدر والشخص لي في بالي يسمع (منقولش شكونهل هي انانية ام جنون ام هبال ام ...صدقا لا اريد اي شيءلكن الان وبهذه اللحظة اريد هذا وبشدةبهم بهمبصح مهوش حا يتحقق خخخخماكلاه نحلماعتزلت الاحلام منذ عقود ههههه لي يسمع يقول عمري ميتين سنة هههههشكرا للموضوع تقبلي مروريفي حفظ الرحمن