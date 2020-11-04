ابتسم ما اجمل ان تبتسم وانت تتألم

ضحك المعتدل بلْسَمٌ للهموم ومرهم للأحزان، وله قوة عجيبة في فرح الروح، وجذل القلب،حتى قال أبو الدرداء-رضى الله عنه-:إنى لأضحك حتى يكون إجماماً لقلبى.وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم يضحك أحياناً حتى تبدو نواجذه، وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائها.والضحك ذروة الانشراح وفمة الراحة ونهاية الانبساط . ولكنه ضحك بلا إسراف:" لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تُميتُ القلب". ولكنه التوسُّط:"وتبسمك فى وجه أخيك صدقة"،"فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن قَوْلِهاَ". وليس ضحك الإستهزاء والسخرية:" فَلَمَّا جَاءَهُم بِآَياتِنَا إِذا هُم مِّنْهَا يَضْحَكونَ: . ومن نعيم أهل الحنة الضحك:" فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ".وكانت العرب تمدح ضحوك السِّن، وتجعله دليلاً على سَعة النفس وجودة الكفِّ، وسخاوة الطبع ، وكرم السجايا، ونداوة الخاطر:ضحوكُ السِّنَّ يَطربُ للعطايا **** ويفرحُ إن تُعرِّضَ بالسؤالِوقال زهير فى "هَرِم":تراه إذا ما جئتَهُ متهلِّلاً *** كأنكَ تعطيه الذى أنتَ سائلهُوالحقيقة أنالإسلام بُني على الوسطية والاعتدال فى العقائد والعبادات والأخلاقوالسلوك، فلا عبوس مخيف قاتم، ولا قهقهة مستمرة عابثة، لكنه جدُّ وقور،وخفَّة روح واثقة.يقول أبو تمام:نفسى فداءُ أبى عليِّ إنهُ *** صبحُ المؤمِّلِ كوكبُ المتأمِّلِفَكِةُّ يجمُّ الجد أحياناً وقدْ *** ينضوُ ويهزلُ عيشُ من لم يهزلِإن انقباض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفس، وغليان الخاطر وتعكر المزاج:"ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ".وجوههم مِنْ سوادِ الكْبرِ عابسةٌ *** كأنما أُوردوا غْصباً إلى النارليسوا كقومٍ إذا لاقيتَهم عَرَضاً ***مثلَ النجوم التى يسري بها الساري*" ولو أن تلق أخاك بوجةٍ طلق".يقول أحمدأمين فى " فيض الخاطر": " ليس المبتسمون للحياة أسعد حالا لأنفسهم فقط، بلكذلك أقدر على العمل، وأكثر إحتمالا للمسؤولية، وأصلح لمواجهة الشدائدومعالجة الصعاب، والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس.لوخُيِّرتُ بين مال كثير أو منصب خطير، وبين نفس راضية باسمة، لاَخترتُالثانية، فما المال مع العبوس؟! وما المنصب مع انقباض النفس؟! وما كل ما فىالحياة إذا كان صاحبه ضيقا حرجا كأنه عائد من جنازة حبيب؟! وما جمالالزوجة إذا عبست وقلبت بيتها جحيما؟! لخَيرٌ منها - ألف مرة - زوجة لم تبلغمبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنَّة.ولا قيمةللبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعترى طبيعة الإنسان من شذوذ،فالزهر باسمِ والغابات باسمة، والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيوركلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرض له من طمع وشرٍّوأنانية تجعله عابساً، فكان بذلك نشازاً في نغمات الطبيعة المنسجمة، ومنأجل هذا لا يرى الجمالَ من عبست نفسه، ولا يرى الحقيقة من تدنَّس قلبه، فكلإنسان يري الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه، فإذا كان العمل طيباًوالفكر نظيفاً والبواعث طاهرة، كان نظاره الذى يرى به الدنيا نقياً، فرأىالدنيا جميلة كما خُلقت، وإلاَّتغبَّش منظاره، واسود زجاجه، فرأى كل شىءأسود مغبشاً.هناك نفوستستطيع أن تصنع من كل شىء شقاء، ونفوس تستطيع تصنع من كل سعاده، هناكالمرأة فى البيت لا تقع عينها إلا على الخطأ، فاليوم أسود ، لأن طبقاًكًسر، ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهى فى مِلْحِه، أولأنها عثرت على قطعةمن الورق فى الحجرة، فتهيج وتسبُّ، ويتعدى السباب الى كل من فى البيت،وهناك رجل ينغِّص على نفسه وعلى من حوله، من كلمة يسمعها أو يؤولِّهاتأويلا سيئاً، فإذا الدنيا كلها سوداء فى نظره، ثم هو يسودها على كل منحوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة فى الشر، فيجعلون من الحبَّة قُبَّة،ومن البذرة شجرة، وليس عندهم قدرة على الخير، فلا يفرحون بما أُتوا ولوكثيراً، ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً.الحياة فنٌّ،وفنٌ يُتَعلمـ، ولَخيرٌ للإنسان أن يَجِدَّ فى الأزهار والرياحين والحب فىحياته، من أن يجد في تكديس المال فى جيبه أو فى مصرفه. ما الحياة إذاوُجِّهت كل الجهود فيها لجمع المال، ولم يُوجَّه أى جهد لترقية جانب الرحمةوالحب فيها والجمال؟!النفس الباسمةترى الصعاب فيلذُّها التغلب عليها،تنظرها فتبتسم، وتعالجها فتبتسم، وتتغلبعليها فتبتسم،والنفس العابسة لا ترى صعاباً فتخلفها، وإذا راتها أكبرتهاواستصغرت همتها وتعللت بلو وإذا وإن.لا شىء أقتل للنفس من شعورها بضعفهاوصغر شأنها وقلة قيمتها،وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم، ولا يُنتظرمنها خير كبير. هذا الشعور يفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتها، فإذاأقدم على عمل ارتاب فى مقدرته وفي إمكان نجاحه، وعالجه بفتور ففشل فيه.الثقه بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح فى الحياة، وشتان بينها وبينالغرور الذى يُعدُّ رذيلة، والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس علىالخيالوعلى الكبر الزائف، والثقة بالنفس اعتمادها على مقدرتها على تحملالمسؤولية، وعلى تقوية ملَكاتها وتحسين إستعدادها"[/COLOR]وقد قيل :( ليس المبتسمون للحياة أسعد حالاً لأنفسهم فقط ،بل هم كذلك أقدر على العمل ، وأكثر احتمالاً للمسئولية ، وأصلح لمواجهة الشدائدومعالجة الصعاب ، والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس ) .يقول الدكتور عبدالكريم بكار : " وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو من هوفي وقاره وعظمته وخشيته لله وعلو همته ؛ يمازح أصحابه ويضحك مما يضحكونمنه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، وهو الذي قال :( لا تحقرن من المعروف شيئاًولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) "رواه مسلموقال عبدالله بن الحارث رضي الله عنه :( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم)رواه الترمذيوكان يتفاعل مع الأخبار السارة ، فيظهر البشر على مُحياه ، وقد قال أحد أصحابه :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك)متفق عليهابتسم مهما واجهك من خطب وانظر للمصائب والنكبات على أنها محطاتتقطعها لتتزود من الأجرقال إيليا أبو ماضي »قال السماء كئيبة ! وتجهما قلت: .. ابتسم يكفي التجهم في السما !قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتــسم .. لن يرجع الأسف الصبا المتصرما !!قال: التي كانت سمائي في الهوى .. صارت لنفسي في الغرام جــهنماخانت عــــهودي بعدما ملكـتها .. قلبي , فكيف أطيق أن أتبســما !قلـــت: ابتسم و اطرب فلو قارنتها.. لقضيت عــــمرك كــله متألماقال: الــتجارة في صراع هائل .. مثل المسافر كاد يقتله الـــظماأو غادة مسلولة محــتاجة .. لدم ، و تنفثـ كلما لهثت دما !قلت: ابتسم ما أنت جالب دائها .. وشفائها, فإذا ابتسمت فربماأيكون غيرك مجرما. و تبيت في .. وجل كأنك أنت صرت المجرما ؟قال: العدى حولي علت صيحاتهم .. أَأُسر و الأعداء حولي في الحمى ؟قلت: ابتسم, لم يطلبوك بذمهم .. لو لم تكن منهم أجل و أعظما !قال: المواسم قد بدت أعلامها .. و تعرضت لي في الملابس و الدمىو علي للأحباب فرض لازم .. لكن كفي ليس تملك درهماقلت: ابتسم, يكفيك أنك لم تزل .. حيا, و لست من الأحبة معدما!قال: الليالي جرعتني علقما .. قلت: ابتسم و لئن جرعت العلقمافلعل غيرك إن رآك مرنما .. طرح الكآبة جانبا و ترنماأتُراك تغنم بالتبرم درهما .. أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما ؟يا صاح, لا خطر على شفتيك أن .. تتثلما, و الوجه أن يتحطمافاضحك فإن الشهب تضحك و الدجى .. متلاطم, و لذا نحب الأنجما !قال: البشاشة ليس تسعد كائنا .. يأتي إلى الدنيا و يذهب مرغماقلت ابتسم مادام بينك و الردى .. شبر, فإنك بعد لن تتبسماما أحواجنا الى البسمة وطلاقة الوجه، وانشراح الصدر وأريحية الخلق، ولطف الروح ولين الجانب.ابتسم ولا تسأم فابتسامتك تحوّل اللون الأسود لألوان الطيف المشرقة ....ابتسم فابتسامتك تبعث الأمل في نفوس الآخرين ... ابتسم فابتسامتك تعني الكثير لي ولمن يهتمون بأمرك ......ابتسم ولا تسأم فالابتسامة تغلق أبواب الهم وتضيء مصابيح الفرح في حياتنا ....ابتسم ولا تسأم ليصبح الخريف ربيعا ... والليل المضلم صباحا مشرقا .. وتتحول الغربان لعصافير جميله مغردة مبتهجة ....ابتسم فابتسامتك تذيب الهموم والأحزان وتوقظ السعادة من سباتها ...ابتسم فابتسامتك علامة الجودة في عالمنا المتعب ...ابتسم فكل الآلام لا يقهرها سوى ابتسامتك ...ابتسم ولا تحرمني من ابتسامتك ...ابتسم ولا تحرم نفسك بإدخال السرور في قلب من يهتمون لكابتسم ويكفي أن ترى الآخرين يبادلونك ابتسامه أعمق و أصدق ...ابتسم لتزيح الهم من قلبك و تزيح همي وهم غيري ....ابتسم فلست الوحيد الذي لسعته الأيام ...نعم ابتسم و لا تسأم لأنك أبرزت قدرتك على مواجهة هذه الحياة و صعوبتها ....ابتسم في وجه المصيبة ولا تسأم لأنك مؤمن و الجزع ليس من سماتك والأمر كله خير لك .. وأنت أقوىمن أن يرى الآخرون ضعفك ... ابتسم ولا تسأم وكن قويا في الشدائد ...ابتسم فالابتسامة هي المدرسة التي تخرج أجيالا من المتفائلين ...ابتسم ... وصارع أمواج اليأسابتسم .. واثبت في امتحان القدر وكن من المتفوقين ...ابتسم فابتسامتك رمز العطاء و مبدأ المحبين للخير و صفة النبلاءفابتسم فكم أحيت ابتسامتك من هم ميتة .. وحركة نفوسا بائسة ورفعت قدرك الآخرينوقدرك ... كم تفتحت قلوب وأنيرت دروب و كشفت كروب بابتسامتك ....ولا تخف فلن يصيبك ألا ما كتب الله لك .. هل فكرت يوما في تجديد وترتيبأوراقك المتناثرة ؟؟ هل فكرت أن تبدأ يومك سعيدا من غير مشاكل ؟؟ ..قمة التحدي أن تبتسم بينما ينتظر منك الآخرون البكاء...ما أجمل أن يبكي الإنسان والبسمة على شفتيه​