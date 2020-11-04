همسة إيمانية ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,612
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نبحث عن السعادة وهي موجودة على رف مهجور، في كتاب نزل من سابع سماء هو شفاء ورحمة "أفلا يتدبرون"،القرآن هو جنة هو رفعة هو هداية هو سبيل إسعاد ودرب أمان،
من أعظم الرحمات أن يعلمك الله القرآن ،قال تعالى:"(الرحمن) علم القرآن"لن تتعلم القرآن إلا برحمة من الله جل جلاله
وقال تعالى:"وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب (إلا رحمة)من ربك"،من رحمة الله عز وجل لعبده أن يعلمه القرآن
وقال تعالى:"ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا (إلا رحمة من ربك)"،لن توفق لتعاهد حفظك إلا برحمة من ربك.
اللهم إرحمنا بالقرآن وعلمنا القرآن والعمل بالقرآن ياكريم يارحمن برحمتك ياارحم الراحمين.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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