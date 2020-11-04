همسة إيمانية ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نبحث عن السعادة وهي موجودة على رف مهجور، في كتاب نزل من سابع سماء هو شفاء ورحمة "أفلا يتدبرون"، القرآن هو جنة هو رفعة هو هداية هو سبيل إسعاد ودرب أمان،

من أعظم الرحمات أن يعلمك الله القرآن ، قال تعالى: " ( الرحمن ) علم القرآن" لن تتعلم القرآن إلا برحمة من الله جل جلاله

وقال تعالى: "وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ( إلا رحمة ) من ربك" ،من رحمة الله عز وجل لعبده أن يعلمه القرآن

وقال تعالى: "ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ( إلا رحمة من ربك ) " ،لن توفق لتعاهد حفظك إلا برحمة من ربك.

اللهم إرحمنا بالقرآن وعلمنا القرآن والعمل بالقرآن ياكريم يارحمن برحمتك ياارحم الراحمين.