التعريف بالتقرير التربص والمذكرة

إلياس
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السلام عليكم ،صباح الخير اليكم هذا الموضوع المتضمن التعريف بالمذكرة والتقرير التربص .
أتمنى أن يستفيد الجميع
التعريف بالمذكرة وتقرير التربص
يطلب من المتكون في نهاية مساره التكويني إعداد مذكرة و/أو تقرير تربص لغرض بيداغوجي، وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني أو المدارس العليا أو الكليات التابعة للجامعات، ومترشحي الخبرة المحاسبية والقانونية، والتقرير لا يطلب فقط للطلبة المتكونين بل هناك فئة الموظفين الذين يطلب منهم إعداد تقرير عن وضعية أو حالة ما، لغرض مهني يدخل في مصلحة المؤسسة أو الإدارة المعنية، وفي كل الأحوال يتطلب من المكلف بإعداد المذكرة أو التقرير إتباع منهجية معينة.
المذكرة وتقرير التربص هما وثيقتين مهمتين ضمن المسار الدراسي للطالب المترشح، إذ من خلالهما يتمكن الطالب من تعميق معارفه في موضوع ما، واكتشاف قدراته العلمية والعملية، وتطبيق معارفه النظرية من خلال التربص الذي يقوم به في المؤسسات، وهذا على المستوى البيداغوجي، ومن جهة أخرى تتمثل في المستوى الوظيفي المهني فإن للتقرير أهميته بالنسبة للموظف والمؤسسة التي يعمل بها.
الفرق بين المذكرة و التقرير
فيما يلي نورد الفروق بين المذكرة والتقرير-تقرير التربص:
أتمنى أن يستفيد الجميع
التعريف بالمذكرة وتقرير التربص
يطلب من المتكون في نهاية مساره التكويني إعداد مذكرة و/أو تقرير تربص لغرض بيداغوجي، وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني أو المدارس العليا أو الكليات التابعة للجامعات، ومترشحي الخبرة المحاسبية والقانونية، والتقرير لا يطلب فقط للطلبة المتكونين بل هناك فئة الموظفين الذين يطلب منهم إعداد تقرير عن وضعية أو حالة ما، لغرض مهني يدخل في مصلحة المؤسسة أو الإدارة المعنية، وفي كل الأحوال يتطلب من المكلف بإعداد المذكرة أو التقرير إتباع منهجية معينة.
المذكرة وتقرير التربص هما وثيقتين مهمتين ضمن المسار الدراسي للطالب المترشح، إذ من خلالهما يتمكن الطالب من تعميق معارفه في موضوع ما، واكتشاف قدراته العلمية والعملية، وتطبيق معارفه النظرية من خلال التربص الذي يقوم به في المؤسسات، وهذا على المستوى البيداغوجي، ومن جهة أخرى تتمثل في المستوى الوظيفي المهني فإن للتقرير أهميته بالنسبة للموظف والمؤسسة التي يعمل بها.
الفرق بين المذكرة و التقرير
فيما يلي نورد الفروق بين المذكرة والتقرير-تقرير التربص:
- المذكرة تتضمن جانب نظري يخص الموضوع المعالج وجانب تطبيقي، أما التقرير فذا طابع تطبيقي.
- تتطلب المذكرة مدة زمنية أكثر من تقرير التربص.
- تتضمن المذكرة عدد الصفحات أكثر من تقرير التربص.
- تتضمن المذكرة مادة أكثر كثافة من التقرير.
- أهداف شخصية: اكتشاف عالم الشغل وتعلم الاندماج في جماعة عمل من خلال الاحتكاك المستمر داخل المؤسسة.
- أهداف بيداغوجية: استغلال المكتسبات النظرية في مكان العمل وتعميقها، كاستخدام بعض الأدوات والتقنيات والممارسات في الواقع.
- أهداف مهنية: اكتساب خبرة أولية تمهد الطريق أمام الطالب الاندماج في عالم الشغل.
التقرير
لتقرير أسلوب من أساليب الكتابة الوظيفية، يتضمن معلومات حول حالة معينة، ويتهيكل بصفة عامة من مقدمة، محتوى، خاتمة.
1. مقدمة توضح موضوع التقرير والهدف منه والإشكالية المطروحة.
2. محتوى التقرير يتضمن المعلومات المطلوبة المتعلقة بالموضوع.
3. الخاتمة تتضمن تلخيصا للمعلومات وتقديم نتائج التقرير والتوصيات (المقترحات) وآفاق الموضوع.
من مواصفات التقرير الجيد: الوضوح، الإيجاز، الشمولية، الدقة، الموضوعية، الإقناع. ويتطلب التقرير صياغة بأسلوب جيد وفق الخصائص التالية: الصحة اللغوية، التعبير المباشر، عدم المبالغة، إتباع الطريقة العلمية في العرض، الالتزام بالموضوعية، تجنب التكرار.
هيكلة تقرير التربص
فيما يلي نورد العناصر الهيكلية للتقرير(يتضمن التقرير بشكل عام من 15 إلى 30 صفحة):
- صفحة الغلاف (واجهة تقرير التربص) وتتضمن اسم هيئة التكوين، اسم ولقب كل من المترشح والمشرف والمؤطر، مستوى التكوين، موضوع التقرير، الدفعة والفترة الزمنية.
- صورة لصفحة الغلاف.
- صفحة كلمة شكر وإهداء (اختياري).
- صفحة الفهرسة والمتمثلة في خطة التقرير.
- صفحة المقدمة:تقديم للموضوع وإبراز أهميته وهدفه، إشكاليته، المنهجية والإجراءات المتبعة، أسباب اختياره،....
- فصول المحتوى 20 إلى 25 صفحة :
العمل على موضوع التربص -10 إلى 12 صفحة-:التذكير بأهم المصطلحات والمفاهيم التي لها علاقة بموضوع التقرير، التحليل والوصف باستخدام مختلف أدوات البحث العلمي، محاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالية
1. الخاتمة:تتضمن النتائج وإبراز المهارات والمعارف المكتسبة،التوصيات-المقترحات-، والتساؤلات متعلقة بالموضوع والتي بالإمكان أن تكون مواضيع للأبحاث وتقارير مستقبلية.
2. المراجع:مصادر المعلومات التي يتضمنها التقرير من وثائق متعلقة بالمؤسسة أو غيرها، تصريحات مسؤولي مصالح المؤسسة،...
3. الملاحق:الوثائق المتعلقة بالمؤسسة.
لأمانة العلمية :منقول عن الأستاذ والباحث قمان مصطفى.