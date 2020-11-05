التعريف بالتقرير التربص والمذكرة

السلام عليكم ،صباح الخير اليكم هذا الموضوع المتضمن التعريف بالمذكرة والتقرير التربص .

أتمنى أن يستفيد الجميع



التعريف بالمذكرة وتقرير التربص

يطلب من المتكون في نهاية مساره التكويني إعداد مذكرة و/أو تقرير تربص لغرض بيداغوجي، وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني أو المدارس العليا أو الكليات التابعة للجامعات، ومترشحي الخبرة المحاسبية والقانونية، والتقرير لا يطلب فقط للطلبة المتكونين بل هناك فئة الموظفين الذين يطلب منهم إعداد تقرير عن وضعية أو حالة ما، لغرض مهني يدخل في مصلحة المؤسسة أو الإدارة المعنية، وفي كل الأحوال يتطلب من المكلف بإعداد المذكرة أو التقرير إتباع منهجية معينة.

المذكرة وتقرير التربص هما وثيقتين مهمتين ضمن المسار الدراسي للطالب المترشح، إذ من خلالهما يتمكن الطالب من تعميق معارفه في موضوع ما، واكتشاف قدراته العلمية والعملية، وتطبيق معارفه النظرية من خلال التربص الذي يقوم به في المؤسسات، وهذا على المستوى البيداغوجي، ومن جهة أخرى تتمثل في المستوى الوظيفي المهني فإن للتقرير أهميته بالنسبة للموظف والمؤسسة التي يعمل بها.

الفرق بين المذكرة و التقرير

فيما يلي نورد الفروق بين المذكرة والتقرير-تقرير التربص:

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المذكرة تتضمن جانب نظري يخص الموضوع المعالج وجانب تطبيقي، أما التقرير فذا طابع تطبيقي.

تتطلب المذكرة مدة زمنية أكثر من تقرير التربص.

تتضمن المذكرة عدد الصفحات أكثر من تقرير التربص.

تتضمن المذكرة مادة أكثر كثافة من التقرير.