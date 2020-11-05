التعريف بالتقرير التربص والمذكرة

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,743
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ،صباح الخير اليكم هذا الموضوع المتضمن التعريف بالمذكرة والتقرير التربص .
أتمنى أن يستفيد الجميع

التعريف بالمذكرة وتقرير التربص
يطلب من المتكون في نهاية مساره التكويني إعداد مذكرة و/أو تقرير تربص لغرض بيداغوجي، وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني أو المدارس العليا أو الكليات التابعة للجامعات، ومترشحي الخبرة المحاسبية والقانونية، والتقرير لا يطلب فقط للطلبة المتكونين بل هناك فئة الموظفين الذين يطلب منهم إعداد تقرير عن وضعية أو حالة ما، لغرض مهني يدخل في مصلحة المؤسسة أو الإدارة المعنية، وفي كل الأحوال يتطلب من المكلف بإعداد المذكرة أو التقرير إتباع منهجية معينة.
المذكرة وتقرير التربص هما وثيقتين مهمتين ضمن المسار الدراسي للطالب المترشح، إذ من خلالهما يتمكن الطالب من تعميق معارفه في موضوع ما، واكتشاف قدراته العلمية والعملية، وتطبيق معارفه النظرية من خلال التربص الذي يقوم به في المؤسسات، وهذا على المستوى البيداغوجي، ومن جهة أخرى تتمثل في المستوى الوظيفي المهني فإن للتقرير أهميته بالنسبة للموظف والمؤسسة التي يعمل بها.
الفرق بين المذكرة و التقرير
فيما يلي نورد الفروق بين المذكرة والتقرير-تقرير التربص:
  • المذكرة تتضمن جانب نظري يخص الموضوع المعالج وجانب تطبيقي، أما التقرير فذا طابع تطبيقي.
  • تتطلب المذكرة مدة زمنية أكثر من تقرير التربص.
  • تتضمن المذكرة عدد الصفحات أكثر من تقرير التربص.
  • تتضمن المذكرة مادة أكثر كثافة من التقرير.
أهميةالتقرير
- أهداف شخصية: اكتشاف عالم الشغل وتعلم الاندماج في جماعة عمل من خلال الاحتكاك المستمر داخل المؤسسة.
- أهداف بيداغوجية: استغلال المكتسبات النظرية في مكان العمل وتعميقها، كاستخدام بعض الأدوات والتقنيات والممارسات في الواقع.
- أهداف مهنية: اكتساب خبرة أولية تمهد الطريق أمام الطالب الاندماج في عالم الشغل.

التقرير
لتقرير أسلوب من أساليب الكتابة الوظيفية، يتضمن معلومات حول حالة معينة، ويتهيكل بصفة عامة من مقدمة، محتوى، خاتمة.
1. مقدمة توضح موضوع التقرير والهدف منه والإشكالية المطروحة.
2. محتوى التقرير يتضمن المعلومات المطلوبة المتعلقة بالموضوع.
3. الخاتمة تتضمن تلخيصا للمعلومات وتقديم نتائج التقرير والتوصيات (المقترحات) وآفاق الموضوع.
من مواصفات التقرير الجيد: الوضوح، الإيجاز، الشمولية، الدقة، الموضوعية، الإقناع. ويتطلب التقرير صياغة بأسلوب جيد وفق الخصائص التالية: الصحة اللغوية، التعبير المباشر، عدم المبالغة، إتباع الطريقة العلمية في العرض، الالتزام بالموضوعية، تجنب التكرار.
هيكلة تقرير التربص
فيما يلي نورد العناصر الهيكلية للتقرير(يتضمن التقرير بشكل عام من 15 إلى 30 صفحة):

  • صفحة الغلاف (واجهة تقرير التربص) وتتضمن اسم هيئة التكوين، اسم ولقب كل من المترشح والمشرف والمؤطر، مستوى التكوين، موضوع التقرير، الدفعة والفترة الزمنية.
  • صورة لصفحة الغلاف.
  • صفحة كلمة شكر وإهداء (اختياري).
  • صفحة الفهرسة والمتمثلة في خطة التقرير.
  • صفحة المقدمة:تقديم للموضوع وإبراز أهميته وهدفه، إشكاليته، المنهجية والإجراءات المتبعة، أسباب اختياره،....
  • فصول المحتوى 20 إلى 25 صفحة :
1. تقديم المؤسسة وقطاعها الاقتصادي - 8 إلى 10 صفحات-:، التعريف بالمؤسسة، الهيكل التنظيمي للمؤسسة، أهداف ونشاطات المؤسسة، تحديد منصب العمل أثناء التربص- المصلحة أو القسم في المؤسسة-، ظروف العمل المادية وغير المادية، تنظيم العمل في المصلحة-المسؤوليات والمهام-، نوعية الاتصال الداخلي-انتقال المعلومات، نوعية العلاقات، دورة الوثائق.
العمل على موضوع التربص -10 إلى 12 صفحة-:التذكير بأهم المصطلحات والمفاهيم التي لها علاقة بموضوع التقرير، التحليل والوصف باستخدام مختلف أدوات البحث العلمي، محاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالية

1. الخاتمة:تتضمن النتائج وإبراز المهارات والمعارف المكتسبة،التوصيات-المقترحات-، والتساؤلات متعلقة بالموضوع والتي بالإمكان أن تكون مواضيع للأبحاث وتقارير مستقبلية.
2. المراجع:مصادر المعلومات التي يتضمنها التقرير من وثائق متعلقة بالمؤسسة أو غيرها، تصريحات مسؤولي مصالح المؤسسة،...
3. الملاحق:الوثائق المتعلقة بالمؤسسة.


لأمانة العلمية :منقول عن الأستاذ والباحث قمان مصطفى.
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,354
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

بالفعل نقاط جد مهمة
للطلبة المقبلين على التخرج
سواء لنيل شهادة ليسانس التي يتم انجاز فيها تقرير تربص او مذكرة لنيل ماستر
عموما الموضوع مهم للغاية
بارك الله في الاستاذ وانت اخي
وجعله في ميزان حسناتكم



 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,743
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال Yasmina zahra:


السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

بالفعل نقاط جد مهمة
للطلبة المقبلين على التخرج
سواء لنيل شهادة ليسانس التي يتم انجاز فيها تقرير تربص او مذكرة لنيل ماستر
عموما الموضوع مهم للغاية
بارك الله في الاستاذ وانت اخي
وجعله في ميزان حسناتكم



إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك على الرد القيم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top