أنمـاط التكوين المهني في الجزائر

أنمـاط التكوين:

التكوين المهني هو عبارة عن تكوين نظري وتطبيقي في مختلف التخصصات المهنية ,

يتوجه لكل الذين يرغبون في اكتساب كفاءة مهنية حتى يتسنى لهم الدخول إلى عالم الشغل كما

يتوجه للموظفين والعمال الذين يرغبون في تحسين معارفهم ورفع مستوى تأهيلاتهـم وهذا

تماشيا مع التطور الذي يشهده سوق العمل , ويتوجـه كذلك للمـرأة الماكثـة في البيـت

حسب المنشورالوزاري رقم 01 المؤرخ في 10 ماي 2004 إذن فسياسة التكوين و التعليم

المهنيين ترتكز على ثلاثة محاور:

1-أولا: تزويد المتمرن بمستوى تأهيلي يسمح له بالاندماج في الحياة العملية.

2-ثانيا: مساعدة العمال في التحكم في أداة العمل والانتاج وتسمح لكل مؤسسة للاستجابة

لحاجياتها من اليد العاملة و مواجهة المنافسة في ظل التغيير الاقتصادي.

3-ثالثا: يضمن للعامل إمكانية الترقية الاجتماعية عن طريق ملاءمة منتوج التكوين المهني

من الجانب الكمي والنوعي لطلبات سوق العمل والحاجيات الاقتصادية للمنطقة هذه الملاءمة

تترجم بمعرفة عروض سوق العمل بالمقارنة مع منتوج التكوين المهني وما تتطلبه الآلـة

الاقتصادية ..

4 – رابعا :يستمد برنامج التكوين الموجه للمرأة الماكثة في البيت من التوجه والحرص الذي

توليهما الدولة للأسرة كخلية أساسية في المجتمع , الذي لا يمكن أن ينمو ويتطور دون

ضمان حد أدنى من الإنسجام ما بين مختلف خلاياه فإلتحاق المرأة الماكثة في البيت

بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يتوجها بالحصول على تأهيل يتيح لها فرصة مزاولة

نشاط مهني ذاتي أو في إطار مجموعة منظمة .

إنّ مبادرة القطاع للتكفل بحيز من إنشغالات المرأة كفرد من أفراد المجتمع ثم المرأة التي لها

مسؤوليات مباشرة في الأسرة , يندرج كذلك في إطار تجسيد برنامج الحكومـة .

لهذا الغرض يحاول قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن يستجيب للطلبات الاجتماعية

والحاجيات الاقتصادية وتنجز هذه الملاءمة ليس فقط على المدى القصير لكن كذلك على

المديين المتوسط والطويل آخذين بعين الاعتبار التطور التوقعي للاقتصاد والسكان والوسائل.

وبالمركز هناك عدة أنواع من أنماط التكوين الموجودة به لتدريس مختلف التخصصات

الموجودة بمدونة الشعب المهنية والتي هي بإستطاعة المركز حسب ما يتوفر به من برامج

ووسائل مادية بشرية وهذه الأنماط هي:



-1 التكوين الإقامي:

أ-التعريف: هو تكوين يهدف إلى اكتساب تأهيل داخل مؤسسة تكوينية باستعمـــال

التجهيزات الصناعية أو التعليمية ويدعم هذا التكوين تربصات في الوسط المهنـــي

(مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني ص06).

ب- الهدف: يهدف التكوين الإقامي إلى اكتساب تأهيلات مهنية بمؤسسة التكوين المهني.

ج- أشكال التكوين الإقامي: لهذا النمط من التكوين عدة أشكال: - تكوين أساسي أو أولي.

- تكوين مكمل

- تكوين متخصص.

د مميزات وخصائص التكوين الإقامي: يتميز التكوين الإقامي بـ:

- برنامج أو محتوى بيداغوجي للتكوين.

- تجهيز تقني وبيداغوجي كدعم للتكوين.

- ورشة للتكوين.

- مكون لديه تأهيلا تقنيا وبيداغوجيا.

هـ- مدة التكوين الإقامي: تتراوح مدة التكوين الإقامي من 12 إلى 30شهرا حسب

التخصصات المستهدفة.

- يندرج في هذا النمط التكوين عن طريق الدروس المسائية.

3 -2- التكوين المتواصل :

أ- التعريف: هو التكوين المنظم فقط لفائدة العمال والموظفين ويهدف أساسا إلى تحسين كفائتهم

ومردوديتهم وإكتساب المعارف والتقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي يتطلبها منصب العمل ,

بحيث لا يمكن أن ينظّم هذا الشكل من التكوين إلا بالإتصال مع الوسط المهني ( مذكرة منشور

وزاري رقم 381) .

ب - الهدف: يهدف التكوين المتواصل إلى إثراء وتحسين المكتسبات وترقية التأهيلات المهنية

بالنظـر إلى متطلبات تطور سوق العمل .

ج-أشكال التكوين المتواصل: لهذا النمط شكلين متميزين وهما:

-التكوين التحويلي: وهو تكوين من نفس مستوى التأهيل وله مهام تختلف عن مثيلتها في

التكوين الأولي.

- تحسين المستوى: وهو تكوين يهدف إلى إثراء وتحسين المكتسبات بالنظـر إلى التحولات

التقنية والتكنولوجية.



د- خصائص التكوين المتواصل: تتمثل خصائص هذا النمط من التكوين في:

- برنامج أو محتوى بيداغوجي للتكوين.

-مكون لديه تأهيلا تقنيا وبيداغوجيا لأداء مهمة التكوين ومتابعة العمال المتربصين في

المؤسسة.

- الهيئة البيداغوجية التي تضم هذا النوع من التكوين (معهد أو مركز تكوين مهني).

هـ- مدة التكوين المتواصل: تتراوح مدة هذا النوع من التكوين من 06 إلى 12 شهرا

حسب التخصص المستهدف.

3-3 – التكوين عن طريق التمهين:

أ- التعريف: يعد التكوين عن طريق التمهين نمطا تكوينيا متناوبا فيـه تكوين تطبيقي بوحدات

الإنتاج بالمؤسسة سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص ويدعم بتكوين نظري

بمؤسسة التكوين المهني حسب القانون رقم 81-07 المؤرخ في 07/06/81 المادة 10.

ب - الهدف: التكوين عن طريق التمهين يهدف إلى اكتساب تأهيلا مهنيا خلال المسار المهني

و يسمح بممارسة مهنة أو حرفة.

ج-خصائص نمط التكوين عن طريق التمهين:إن خصائص هذا النمط مرتبطة فيما بينهاحيث نجد:

محتوى بيداغوجي

في مؤسســة التكويـن المهني

مكون لديه تأهيلا تقنيا وبيداغوجيا لأداء مهمته.

ورشة للتكوين

تجهيز تقني كدعامة للتكوين التطبيقي

في المــــــــــؤسسة

رئيس أو المشرف على التمهين.



تأهيلا يسمح بأداء مهمته المتمثلة في نقل المعارف والمهارات.



د- مدة التكوين عن طريق التمهين: تتراوح مدة التكوين عن طريق التمهين من 18 إلى 36

شهرا حسب التخصصات المستهدفة.

3 -4- التكوين عن طريق الدروس المسائية:

أ- التعريف: هو تكوين موجه فقط لفئة العمال الراغبين في إكتساب مهارات مهنية لتحسين وضعيتهم

الإجتماعية والمهنية ويمكن أن يكون الطلب على هذا النمط من التكوين فرديا أوجماعيا بالنسبة

من المترشحين من قبل الهيأة المستخدمة ( مذكرة منشور وزاري تحت رقم 381 ) .



الهدف: يهدف هذا التكوين إلى اكتساب تأهيلات معترف بها تماما مثل التأهيلات المحصل

عليها بمؤسسات التكوين المهني العادية ويعطي إمكانية الترقية في الحياة العملية.

ج - خصائص التكوين عن طريق الدروس المسائية: تتمحور خصائص هذا النمط في:

- محتوى بيداغوجي للتكوين.

- تجهيز تقني وبيداغوجي كدعامة للتكوين.

- مكون لديه تأهيلا تقنيا و بيداغوجيا يساعده في أداء مهمته.